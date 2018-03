Kaczyński wściekł się na Szydło. Wizerunkowa katastrofa byłej premier

Jak donosi „Fakt”, Jarosław Kaczyński miał być ponoć wściekły na byłą premier, Beatę Szydło za przyznanie sobie oraz swoim ministrom sowitych nagród. „Media znów o tym na co i na kogo wściekł się J. Kaczynski. Trudno to nawet komentować” – skomentowała doniesienia na Twitterze rzecznik PiS, Beata Mazurek.

Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który udzielił anonimowo informacji dziennikowi „Fakt” przyznał, że gdyby Kaczyński zdawał sobie sprawę z kwestii przyznawania nagród, nie pozwoliłby na to.

A tak to mamy ogromny kryzys – skwitował parlamentarzysta.

Była premier miała otrzymać od prezesa reprymendę, jednak i to nie pomogło. Szydło szła jednak w zaparte w trakcie swojego niesławnego, czwartkowego wystąpienia irytując tym szefa PiS jeszcze mocniej. Przyznanie sobie ponad 60 tys. zł nagrody przez byłą premier jest nie tylko jej wizerunkową katastrofą w oczach wyborców ale teraz, po konflikcie z Kaczyńskim, oznacza też poważne osłabienie jej pozycji w PiS.

To były nagrody oficjalne, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie, a nie zegarki od kolegów biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z dobrobytu Polski, a nie wybrane grupy interesów – tłumaczyła wicepremier.

Do sprawy odniosła się rzecznik PiS, Beata Mazurek, która stwierdziła, że trudno jest jej komentować doniesienia na temat tego na kogo i za co prezes się wściekł. Natomiast co do wystąpnienia Beaty Szydło, jak twierdzi, każdy ma prawo do obrony.

Media znów o tym na co i na kogo wściekł się J.Kaczynski. Trudno to nawet komentować. Co do wczorajszej odpowiedzi B.Szydło na hipokryzje opozycji, to każdy ma prawo do obrony — Beata Mazurek (@beatamk) March 23, 2018

Czytaj też: Zmarł bohaterski policjant, który zgłosił się do wymiany za zakładniczkę w zaatakowanym przez islamistę supermarkecie [VIDEO]