Kolorowe oblicze Czarnego Protestu. Nie zabrakło facetów z macicami i przedstawicielek najstarszego zawodu [VIDEO, FOTO]

Wczoraj w wielu polskich miastach odbył się „Czarny Protest”. Uczestnikom akcji głównie chodziło o to, by zezwolić na dokonywanie aborcji kiedy się chce.

Dokładnie nie wiadomo dlaczego protest nazywa się czarny. Być może to nawiązanie do duchownych, które środowiska lewicowe określają właśnie tym mianem. Być może chodzi o jakąś ‚murzyńskość”, o której swego czasu mówił Radosław Sikorski.

Być może to znak jakiejś żałoby w związku z tym, że być może już niedługo nie będzie można zabijać nienarodzonych dzieci z Zespołem Downa. Według Andrzeja Rozenka chodziło o walkę z reżimem.

Na żałobę raczej ten protest nie wyglądał. Pojawiła się za to spora grupa prostytutek. Niektóre wykorzystały okazję, by zareklamować swe usługi.

Inne przedstawicielki tego zawodu skarżyły się, że są zarażone wirusem Lyssa wywołującym wściekliznę. Smutna sprawa, bo jak wiadomo na tę chorobę nie ma leku.

Na „Czarny Protest” przybyły też dzieci, które też chcą mieć prawo się skrobać.

Ponieważ było trochę chłodno to własną odmianę czarnego protestu zorganizowali pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich. Może chodziło o to, że protest był w szabas, więc nie chcieli wrzeszczeć na ulicy, a więc tylko cyknęli sobie w muzeum focię. Tak czy owak w muzeum cieplej niż na ulicy.



Nie zabrakło też ciekawostek medycznych. Na proteście pojawił się facet z macicą. Inny mężczyzna zaś pochwalił się, że miał aborcję i było to najlepsze, co go w życiu spotkało.





Ci zaś panowie mają łona. O co chodzi z tym ZOMO, czyli ze Zmotoryzowanymi Oddziałami Milicji Obywatelskiej, to akurat nie wiadomo.

Generalnie nie zabrakło odniesień i haseł nawiązujących do ginekologii i proktologii.





Joanna Scheuring-Wielgus postanowiła nawet nawet coś zagrać. W tym celu zmyślna posłanka zbudowała nawet instrument z plastikowej butelki i pieniążków.

Przydałby się jakiś egzorcysta na czarnym marszu. Jestem trochę przerażona panią Martą Lempart, która głosem terminatora mówi o miłosierdziu i miłości do bliźniego i w dodatku na takiej manifestacji 😳 pic.twitter.com/HlGRPNKq15 — Katarzyna Stróżyk (@Katarzyna_str) 23 marca 2018

Zobacz też: Porównał ludzki płód do raka. Po wypowiedzi Morozowskiego na antenie TVN24 w sieci zawrzało [VIDEO]