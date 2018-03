PiS króluje, Nowoczesna poza Sejmem. NAJNOWSZY SONDAŻ

PiS nadal z ogromnym poparciem. Sondaż, przeprowadzony przez Estymator dla DoRzeczy.pl wskazuje, że PiS cieszy się poparciem 46,8 procenta badanych. Nowoczesna poza parlamentem.

Pozycja Prawa i Sprawiedliwości jest niezagrożona. Aż 46,8 procent objętych najnowszym sondażem stwierdziło, że oddałoby głos na PiS.

Na drugim miejscu, znalazła się Platforma Obywatelska z poparciem 25,7 proc.

Kolejnym ugrupowaniem, które znalazłoby się w Sejmie jest ruch Kukiz’15, który cieszy się poparciem 7,9 procent respondentów.

Zaraz za ugrupowaniem Pawła Kukiza, znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chęć oddania głosu na tę partię wyraziło 6,8 procent badanych, .

Najmniejsze poparcie, wśród partii, które znalazłyby się w Sejmie, ma PSL z wynikiem 5,1 procent.

Zobacz też: Korwin-Mikke zabrał głos w sprawie aborcji. „A to się feministki wściekną na pana”

PiS, PO, Kukiz’15, SLD i PSL, to jedyne partie, które weszłyby do Sejmu, jeśli wybory odbyły by się dziś.

Wielkim przegranym w sondażu jest Nowoczesna. Partia Katarzyny Lubnauer uzyskałaby tylko 4,7 procent głosów – to za mało, by nie dostać się do Sejmu.

Partia Razem oraz Wolność, uzyskały kolejno 1,7 oraz 0,6 proc. poparcia i znalazłyby się poza parlamentem.

Zobacz też: Polacy biedakami Europy. „Mniej za pracę dostają tylko Rumuni i Bułgarzy”. Ponure wyliczenia Eurostatu

Czytaj też: Zmarł bohaterski policjant, który zgłosił się do wymiany za zakładniczkę w zaatakowanym przez islamistę supermarkecie [VIDEO]

Czytaj też: Rosyjski minister pali się ze wstydu. „Musimy importować gnój z Polski”

Czytaj też: Tomasz Komenda trafił do więzienia na 25 lat przez zeznania prostytutki. „Balowała z policjantami i prokuratorami”