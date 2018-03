Zmarł bohaterski policjant, który zgłosił się do wymiany za zakładniczkę w zaatakowanym przez islamistę supermarkecie [VIDEO]

Zmarł policjant, który w piątek dobrowolnie zgłosił się na wymianę za jednego z zakładników, przetrzymywanych przez uzbrojonego napastnika w Trebes na południu Francji – poinformował w sobotę rano szef francuskiego MSW Gerard Collomb.

„Pułkownik Arnaud Beltrame nie żyje, oddał życie za swój kraj. Francja nigdy nie zapomni jego bohaterstwa” – napisał na Twitterze Collomb.

Tym samym liczba ofiar zamachu na południu kraju wzrosła do czterech. Obrażenia odniosło 15 osób.

Do ataku w małym francuskim miasteczku doszło w piątek. 26-letni islamista i drobny przestępca Redouane Lakdim, z pochodzenia Marokańczyk, wpadł do niego krzycząc „Allahu Akbar” zaczął strzelać do ludzi. Zabił tam pracownika i klienta. Po godz. 11. wziął zakładników sklepie, w którym przebywało wówczas ok. 50 osób. Następnie zażądał zwolnienia z więzienia Salaha Abdeslama, jedynego żyjącego sprawcy zamachów w Paryżu w 2015 r., w których zginęło 130 osób.

Wcześniej bandyta zastrzelił kierowcę w sąsiednim Carcassonne i ukradł jego samochód, którym następnie dostał się do Trebes. Ostrzelał też patrol żandarmerii, raniąc jednego z policjantów.

Gdy do Trebes dotarły siły bezpieczeństwa, podpułkownik policji Beltrame zaproponował wymianę siebie na jedną z zakładniczek, którą islamista traktował jako „żywą tarczę”. Zdołał ukryć przed napastnikiem włączony telefon komórkowy, dzięki czemu zachował kontakt z policją na zewnątrz. Beltrame brał udział w grudniu w policyjnej symulacji ataku na supermarket w Carcassonne.

Według agencji AFP, tuż po godz. 14. Lakdim otworzył ogień do policjanta i zadał mu kilka ciosów nożem. Wówczas ten został poważnie ranny. Gdy z supermarketu rozległy się odgłosy strzałów, do akcji wkroczyły elitarne jednostki i zabiły napastnika. Podczas akcji obrażenia odniosło dwóch wojskowych.

Islamista został zastrzelony. Beltrame był ciężko ranny. Trafiły go trzy kule, miał też uraz gardła od ciosu nożem. Zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran.

During Friday's supermarket standoff, the assailant "let all the hostages go, except one woman he kept as a human shield. A police officer, Arnaud Beltrame — widely praised as a hero — offered to take her place." https://t.co/MDGyaofgWg pic.twitter.com/sjPm2Td6OV — CBS News (@CBSNews) 23 marca 2018

#ArnaudBeltrame is the name & the face to remember today

During the terror attack in a supermarket in #Trébes the @Gendarmerie officer exchanged himself for a hostage & left his phone on a table with an open line enabling police outside to listen in

Critically injured in assault pic.twitter.com/dW0zEFz6iy — Tom Antonov (@Tom_Antonov) 23 marca 2018

