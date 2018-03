Duże utrudnienia w Warszawie. Ludzie będą biegać w środku miasta. Zobacz, które rejony omijać. Startuje 13. PZU Półmaraton Warszawski

Ponad 13 tys. biegaczy uczestniczyć ma w niedzielę w 13. PZU Półmaratonie Warszawskim, którego ponad 20-kilometrowa trasa wiedzie ulicami stolicy; w trakcie imprezy występować będą czasowe utrudnienia w ruchu.

Rywalizacja rozpocznie się przy ulicy Konwiktorskiej; biegacze wystartują o godzinie 10.00.

Trasa wiedzie ulicą Mickiewicza do Placu Wilsona, w dół do Wybrzeża Gdyńskiego, a następnie Mostem Gdańskim aż do ul. Namysłowskiej. Uczestnicy pobiegną przez Pragę w stronę Stadionu Narodowego, a Mostem Świętokrzyskim wrócą na lewy brzeg Wisły, aby Powiślem kierować się do Parku Agrykola. Ostatnie 5 km wiedzie Wisłostradą do mety zlokalizowanej u podnóża Starówki, przy Multimedialnym Parku Fontann.

Ulice na trasie biegu będą wyłączane z ruchu sukcesywnie wraz z przemieszczaniem się biegaczy.

Ograniczenia obejmą m.in. ulice: Konwiktorska, Muranowska, gen. W. Andersa, Z. Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, R. Krajewskiego, J. Jeziorańskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Z. Słomińskiego, Most Gdański, S. Starzyńskiego, Namysłowska, Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, S. Okrzei, Jagiellońska, J. Zamoyskiego, Sokola, Most Świętokrzyski, Tamka, Z. Herberta, Rozbrat, Górnośląska, J. Hoene-Wrońskiego, al. T. Hopfera, Agrykola, Szwoleżerów, Czerniakowska, Solec i Wybrzeże Kościuszkowskie.

W gronie faworytów organizatorzy wymieniają rekordzistę tej imprezy Victora Kipchirchira z Kenii, jego rodaka Ezraha Kiproticha Sanga, Marokańczyka Jaouan Tougane, a wśród Polaków Błażeja Brzezińskiego (WKS Śląsk Wrocław). W gronie kobiet na starcie pojawi się m.in. rekordzistka Półmaratonu Warszawskiego Polline Wanjiku Njeru z Kenii, a z grona biało-czerwonych specjalistki długich dystansów: wicemistrzyni kraju z 2016 r. w maratonie Anna Szyszka, Olga Ochal (obie LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) i Ewa Jagielska (LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka). (PAP)