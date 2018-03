Najdroższy SUV świata. Chińczycy wyprodukują futurystycznego potwora, jak dla Batmana [VIDEO]

Chińczycy wyprodukują najdroższego SUVa na świecie. Karlmann King ma kosztować 7,5 miliona złotych.

Prototyp samochodu został po raz pierwszy zaprezentowany pod koniec 2017 roku na targach w Dubaju.

Maszyna będzie ważyć 4,5 tony i być nie tylko manifestacją siły, ale bogactwa i luksusu. Samochód będzie miał węglową karoserię. W wersji kuloodpornej waga zwiększy się aż do 6 ton.

Przypominający pojazd Batmana samochód będzie miał luksusowe wnętrze,. Wyposażony będzie m.in. w lodówkę do chłodzenia trunków i szampana, espresso do kawy, konsole do gier komputerowych.

Wiele funkcji sterowanych będzie też poprzez aplikacje na telefon.

Maksymalna prędkość SUVa wynosić będzie nędzne 140 kilometrów na godzinę. Powstanie zaledwie 10 egzemplarzy tego samochodu.

Producent nie ujawnił skąd nazwa pojazdu. Karlmann King, to Król Karloman – brat Karola Wielkiego.

