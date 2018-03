Zaskakująca oferta. Już niedługo kupisz samochód w Lidlu i Kauflandzie

Już niebawem będzie można zakupić samochód w Lidlu lub Kauflandzie. Koncern Schwarz chce wystawić do sprzedaży używane samochody, z których korzystali pracownicy. Do wzięcia będą Audi i BMW, głównie z silnikiem diesla.

Według niemieckiego miesięcznika „Manager-Magazin”, koncern Schwarz z Neckarsulm będący właścicielem sieci Lidl i Kaufland, chce wprowadzić do sprzedaży samochody.

„Planowane jest stworzenie własnego salonu samochodowego w Weinsberg koło Heilsbronn, gdzie będą sprzedawane używane samochody służbowe, którymi jeździli pracownicy koncernu” – podaje wp.pl.

Schwarz dokonuje rewolucji w swojej flocie samochodów. Grupa zrezygnowała ze współpracy z audi, teraz będą korzystać tylko z pojazdów BMW. Niemiecka marka będzie bowiem udzielać Schwarzowi do 50 proc. rabatu. Będą to w większości samochody z silnikiem diesla.

„Do tej pory koncern Schwarz zamawiał u Audi ok. 4000 pojazdów rocznie, u BMW będzie zamawiał prawie 10 tys., między innymi ze względu na to, że czas eksploatacji pojazdów w firmie będzie skrócony z 18 do 6 miesięcy” – donosi wp.pl.

W Lidlu i Kauflandzie będą więc dostępne do kupienia samochody z zaledwie półrocznym stażem na drodze!

Zobacz: Terrorystyczny zamach w Szkocji? Kierowca z rozmysłem wjeżdża samochodem w grupę dzieci

Źródło: wp.pl/nczas.com