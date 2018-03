Gigantyczny guz nastolatka. Przez nowotwór nie może chodzić. Narośl waży 20 kg

Nastolatek z Pakistanu boryka się z okrutną przypadłością. Chłopak ma guza, którzy waży 20 kg i uniemożliwia mu samodzielne poruszanie. Nowotwór wytworzył się na jego prawym udzie.

„Muhammad Essa Pallari z miejscowości Nooriabad położonej około 100 kilometrów od stolicy Pakistanu, Karaczi, czeka na poważną operację chirurgiczną. U nastolatka zdiagnozowano nerwiakowłókniaka. Jest to guz o charakterze nowotworu łagodnego, który zazwyczaj powstaje z osłonek nerwów skóry całego ciała, a także unerwiających narządy wewnętrzne i z nerwów czaszkowych” – podaje wprost.pl.

Dramatyczna przypadłość to efekt obciążenia genetycznego pod tym kątem. Choroba u 18-latka zaczęła się rozwijać przed pięcioma laty. To wystarczyło żeby nowotwór osiągnął gigantyczne rozmiar. Chłopak przez lata nie był leczony, bo rodzina nie dysponowała odpowiednimi zasobami materialnymi by wysłać Muhammada na leczenie.

„Pracuje jako kierowca traktora i zarabiam zaledwie 4 funty dziennie, a to musi wystarczyć dla całej nasze j rodziny. Początkowo ignorowaliśmy całą sprawę myśląc, że wszystko się samo ułoży, jednak od tego czasu guz zaczął coraz bardziej rosnąć. Boimy się o przyszłość naszego syna, nie wiemy, co z nim dalej będzie” – mówił ojciec chłopaka Allah Dino.

O dramacie nastolatka zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Wtedy szpital w Karaczki zaoferował bezpłatne leczenie.

Modlę się za mojego syna każdego dnia. Mam nadzieję, że lekarze usuną guz a on będzie normalnie żył – wyznał Dino. Operacja Muhammada ma odbyć się za kilka dni.

Zobacz: Włoskie media ujawniły wizerunek mężczyzny, który chce dokonać zamachu w Święta Wielkanocne [FOTO]

Źródło: Metro.co.uk, wprost.pl, nczas.com