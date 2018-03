Głupota jednak boli, a nawet może zabić! Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Wylądował w szpitalu [VIDEO]

Głupota jednak boli, a nawet może zabić! „Mad” Mike Hughes żyje jak chce, nie wierzy także, że Ziemia jest okrągła. Twierdzi, że ziemia jest płaska. Hughes postanowił udowodnić swoje zdanie i w tym celu wystrzelił się z ręcznie zbudowanej rakiety na wysokość 500 metrów. Mocno tego pożałował.

Ludzie, którzy uważają , że ziemia jest płaska to tak zwani „flat eartherzy”. Niejedna osoba powie, że „mądrości” głoszą tylko po to, aby zyskać uwagę mediów. Jak inaczej można określić to czego podjął się „Mad” Mike Hughes?

Jak podaje Daily Mail rakieta „szalonego Mike’a”, z napisem „RESEARCH FLAT EARTH” na boku, wyniosła go na imponującą wysokość 500 metrów.

Jak podają fachowcy z tej wysokości można jedynie zobaczyć okoliczne wzgórza, ale nie kulistość Ziemi. Zresztą Mike Hughes nie wierzy, że zobaczy ją z jakiejkolwiek wysokości, więc można sądzić, że z jego punktu widzenia eksperyment udał się w stu procentach.

Hughesowi mocno zależało na udanym starcie. Wcześniej jego „lot” został zablokowany przez lokalne władze. Rakieta przelatywałaby bowiem nad publicznym terenem. Mad Mike przerobił swoją rakietę tak, aby startowała pionowo.

Wykorzystuje do tego specjalną konstrukcję z prowadnicą, a napęd stanowi para wodna pod ciśnieniem 350 psi. Według nieoficjalnych pomiarów rakieta z Mikem w środku osiągnęła imponującą prędkość 537 km/h.

Amatorski lot w „kosmos” by obalić teorię okrągłej ziemi nie skończył się jednak dobrze. Mimo, że w czasie lądowania użył spadochronu, uderzenie w ziemię skończyło się bolesnym urazem pleców.

Kontuzjowanego „szalonego” Maike zabrała karetka. Sam głosiciel teorii ‚płaskiej ziemi” już zapowiada kolejne atrakcje z jego udziałem.

„Mad” Mike planuje wzniesienie się na ponad 100 km nad Ziemię i co ciekawe start w wyborach gubernatorskich. A mówią, że głupota nie boli..

