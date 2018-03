Polska Fundacja Narodowa kupiła jacht! Teraz będą sobie pływać przez 2 lata. Koszt zwala nóg

„Polska 100” – to nazwa nowego projektu Polskiej Fundacji Narodowej, która zakupiła jacht by przez kolejne 2 lata opływać świat i wziąć udział we wszystkich najważniejszych regatach. Ma być to sposób na promocję naszego kraju!

Wybrany przez nas jacht o długości 21,5 metra, idealnie nadaje się do tego projektu. (…) Zależy nam na osiąganiu sukcesów, by pokazać, że Polacy są znakomitymi sportowcami, świetnymi żeglarzami. Chcemy, żeby podczas regat o najwyższej randze polska załoga stawała na podium, żeby była w czołówce – mówił dla Polskiego Radia Mateusz Kusznierewicz, ambasador akcji.

Akcja „Polska 100” ma promować nasz kraj z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jacht wyruszy jeszcze w tym roku, a „misję” zakończy w 2020 r. – tp będzie z kolei setna rocznica zaślubin Polski z morzem.

Jacht w ciągu dwóch lat opłynie pięć kontynentów i odwiedzi 100 portów. Projekt, któego pomysłodawcą jest Kusznierewicz może kosztować nawet 20 mln zł. Sam jacht wyniósł ok. 5 mln. Koszty tego przedsięwzięcia to około 20 procent całego budżetu PFN.

