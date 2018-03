Taśmy Kukiz’15: „Będzie wojna totalna, absolutnie. Zostaliśmy jedyni na rynku”

Portal Gazeta.pl zdobył taśmę z wypowiedzią posła Kukiz’15 Dariusza Pitasia. Polityk mówił o przyczynach odejścia z klubu Piotra Liroy’a Marca. Z nagrania można dowiedzieć się też co planuje PiS i PO przed wyborami samorządowymi.

Zarejestrowana rozmowa miała toczyć się między Pitasiem a współpracownikiem Liroy’a w połowie 2017 roku. Z perspektywy czasu wiemy już, że starania posła o powstrzymanie kolejnego rozłamu w partii na nic się zdały. Liroy nie jest już jej członkiem. Poza próbą dogadania się z byłym muzykiem, Pitaś zdradził też jakie były przewidywania na scenie politycznej w Polsce.

„Będzie wojna totalna, absolutnie. Ci nie odpuszczą. Mało tego, bo żeby mieli tam na jakichś szeregowców. No ale mają na Neumanna, kolego. Mają na k… Gronkiewicz-Waltz. Mają na całą wierchuszkę plus jeszcze dodatkowo różne inne rzeczy” – zdradził swojemu rozmówcy.

Na całym zamieszaniu planuje zyskać właśnie partia Pawła Kukiza. „Chodzi o to, żeby potrzepać k… z tego twardego elektoratu. Potrzepać to, co może spaść. A spadnie z PiS-u minimum 5 proc. na dzień dzisiejszy. My mamy dobrą sytuację. Z Platformy spadnie powiedzmy też 5 proc. To jest k… 10 proc, tak?” – liczył Pitaś, który zauważył też, że poza PO i PiS Kukiz’15 został jedyną liczącą się partią.

„Nowoczesnej już nie ma. Zostaliśmy jedyni tak naprawdę na rynku, to możemy podbierać. Do 20 jesteśmy w stanie dobić, naprawdę” – przekonywał poseł Kukiz’15.

Zobacz: Cyberataki na banki o ogromnej skali! „”Powstały straty przekraczające 1,2 mld dolarów”. Policja zatrzymała podejrzanego

Źródło: wprost.pl