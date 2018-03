W Barcelonie policja bije się z separatystami. Dziesiątki rannych [VIDEO]

52 osoby zostały ranne podczas niedzielnych protestów zorganizowanych w Katalonii przez zwolenników niepodległości regionu. Głównym żądaniem manifestantów było uwolnienie byłego premiera Carlesa Puigdemonta, który nad ranem został zatrzymany w Niemczech.

Według szacunków policji najliczniejszą demonstracją była zorganizowana wieczorem pikieta pod konsulatem Niemiec w Barcelonie, gdzie pojawiło się ponad 55 tys. osób. W trakcie demonstracji doszło do konfrontacji z katalońską policją, tzw. Mossos d’Esquadra, która użyła pałek.

Do starć demonstrantów z oddziałami policji doszło również pod siedzibą barcelońskiego przedstawicielstwa rządu Hiszpanii, gdzie funkcjonariuszy obrzucono różnymi przedmiotami, m.in. jajkami, zapalniczkami, butelkami i puszkami.

Według szacunków katalońskich służb medycznych łącznie w wieczornych starciach w Barcelonie, w której w niedzielę odbyło się kilka manifestacji, rannych zostało 50 osób, w tym pięciu policjantów. Zatrzymano też czterech najbardziej krewkich demonstrantów.

Dwie osoby zostały ranne w starciach separatystów z Mossos d’Esquadra w Leridzie. Manifestantom udało się tam sforsować policyjny kordon i dojść do budynku przedstawicielstwa rządu Hiszpanii w tym mieście.

Spokojniejszy przebieg miała kilkutysięczna manifestacja w Geronie, gdzie uczestnicy pikiety zdarli jedynie z masztu flagę Hiszpanii.

Do północy na ośmiu autostradach i trasach szybkiego ruchu w Katalonii utrzymywane były blokady. W kilku miejscach interweniowała policja, aby rozpędzić manifestantów utrudniających ruch pojazdów.

Głównym żądaniem uczestników niedzielnych protestów, zorganizowanych przez trzy separatystyczne organizacje Katalonii, było uwolnienie byłego premiera regionu Carlesa Puigdemonta oraz innych dziewięciu proniepodległościowych polityków.

Police shooting Catalan people in the Spanish government delegation in Lleida; at least 6 people wounded #HelpCatalonia pic.twitter.com/6OFFhTzrHb

— Help Catalonia (@CataloniaHelp1) 25 marca 2018