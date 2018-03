W odmętach lewackiego szaleństwa. Znany raper skarży się na reklamę Heinekena. „Jest okropnie rasistowska”

Reklama Heinekena wyemitowana w anglojęzycznych państwach ma być „okropnie rasistowski”. W ten sposób skomentował ją popularny amerykański raper Chance the Rapper.

Jak wygląda wspomniana reklama? Barman popycha w niej po ladzie jasne piwo, które mija po drodze kilka czarnoskórych osób, a na końcu ląduje w rękach białej kobiety.

W tym momencie pojawia się slogan reklamowy: „czasem jaśniejsze jest lepsze”.

Zdaniem popularnego rapera reklama została wypuszczona tylko po to, by przynieść firmie większy rozgłos, ale to chyba jest celem każdej reklamy.

W jego opinii zawarty w niej slogan jest „okropnie rasistowski”. Firma odpowiedziała, że padające w reklamie słowa odnoszą się jedynie do koloru piwa.

Źródło: Rzeczpospolita/NCzas