Włoskie media ujawniły wizerunek mężczyzny, który chce dokonać zamachu w Święta Wielkanocne [FOTO]

Tunezyjska ambasada w Rzymie przekazała informacje włoskiemu rządowi o planowanym przez 41-letniego Atefa Mathlouthiego zamachu. Terrorysta chce tego dokonać w Święta Wielkanocne. Agencja Ansa opublikowała jego wizerunek.

Mathlouthi jest znany włoskiej policji. Wcześniej był aresztowany za handel narkotykami. Teraz z informacji tunezyjskiej ambasady wynika, że planuje zamach w Rzymie na uroczystościach religijnych podczas Świąt Wielkanocnych.

Włoski służby wzmożyły swoją czujność po otrzymaniu niepokojących informacji. „Niedawno do placówki dyplomatycznej w Tunezji dostarczony został anonimowy list, którego autor ostrzegał o serii zamachów terrorystycznych we Włoszech. Atak miał planować Tunezyjczyk należący do tzw. Państwa Islamskiego” – przypomina portal wmeritum.pl.

Przed Świętami Wielkanocnymi służby wielu państw zaostrzają środki bezpieczeństwa. Co roku o tej porze pojawiają się pogróżki związane z możliwymi atakami terrorystycznymi.

Allarme #Terrorismo a #Roma . Ecco Atef Mathlouthi, sospettato di essere legato all'Isis e pronto a compiere attentati → https://t.co/5EznjPKzDs pic.twitter.com/ctGqL1H4Xr — Rainews (@RaiNews) March 25, 2018

Źródło: TVP Info, wmeritum.pl, nczas.com