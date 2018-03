Zaskakujący apel Jaruzelskiej do prezydenta! „Proszę zdegradować mojego ojca”

Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r. – apelowała podczas konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Monika Jaruzelska.

Sojusz Lewidcy Demokratycznej zwrócił się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o to żeby nie podpisywał tzw. ustawy degradacyjnej. O to samo zaapelowała córka generała Jaruzelskiego, Monika.

„Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana nie tylko, jako córka żołnierza, ale przede wszystkim jako obywatelka. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, w związku z tym sprawy wojska są bliskie Pana sercu. Mam ogromną prośbę do Pana Prezydenta, aby zanim podejmie Pan decyzję o podpisaniu ustawy spotkał się Pan z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także szeroko rozumianymi środowiskami wojskowymi, aby mogli opowiedzieć o niebezpieczeństwie konsekwencji tej ustawy” – mówiła.

Jaruzelska poprosiła Andrzeja Dudę żeby zdegradował jej ojca, ale oszczędził jego współpracowników i ich rodziny oraz żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę po 1989 roku.

„Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na spotkanie, a także przyjrzenie się tej sprawie. Zrozumiem, że jeżeli zechciałby się Pan spotkać z Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, to może nie zechciałby się Pan spotkać z córką mojego Ojca. Proszę pamiętać, jest Pan również i moim prezydentem. Panie Prezydencie zbliżają się święta, chciałabym złożyć Panu i Pana bliskim życzenia zdrowych, spokojnych, ale i pełnych refleksji świąt” – zakończyła.

Źródło: dorzeczy.pl/nczas.com