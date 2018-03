„Dno i wodorosty” podczas rozdania Orłów. Żenujące żarty prowadzącego galę Macieja Stuhra

Internauci są bezlitośni. Żarty prowadzącego galę Orły 2018 Macieja Stuhra zdecydowanie nie przypadły im do gustu. Jakie polskie kino, taki poziom prowadzącego i gali… dno i wodorosty – komentuje na Twitterze „temumisiu”.

Maciej Stuhr jest stałym prowadzącym galę Orłów 2018 – „zaszczyt” ten przypadł mu po raz ósmy.

Popularny aktor, także po raz kolejny, opowiadał „żarty” o politycznym podtekście. Te zdecydowanie nie przypadły do gustu Internautom.

Stuhr nawiązał między innymi do księdza Edwarda Stańka, który mówił o tym, że modli się o mądrość i serce otwarte na działanie Ducha Świętego dla papieża, a jeżeli to niemożliwe to szybką śmierć dla papieża Franciszka.

Wiadomość podziałała niezwykle elektryzująco na nasz świat filmowy! Nie przyszło nam dotąd do głowy, że można mieć ten rodzaj kontaktu ze Stwórcą! W ciągu ostatnich dwóch tygodni w kościołach ponoć zaroiło się od aktorów i reżyserów modlących się za swoich kolegów. Widziano ponoć Agatę Kuleszę modlącą się za Kingę Preis. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów na roratach pojawiła się Małgorzata Szumowska w intencji Anny Kazejak, a Krystyna Janda dała nawet na mszę za Joannę Szczepkowską. Ja sam strzeliłem jedną zdrowaśkę za Dorocińskiego – mówił Stuhr.

Aktor nawiązywał także do głośnej w ostatnim czasie dyskusji o ustawie o IPN i sformułowaniu „polskie obozy śmierci”.

Dźwięk w polskim filmie jest jak Niemcy. Są wspaniali Niemcy i tacy sobie. Zresztą podobnie jak Żydzi, Portorykańczycy, czy Polacy. Aczkolwiek co to do tego ostatniego – trwają spory. No ale podobno Himalaista Urubko przypuścił samotny atak na K2, gdyż nie był w stanie wytrzymać w polskim obozie – „żartował Stuhr”.

Jak na takie wypowiedzi zareagowali Internauci? Wypowiedzi są jednoznaczne:

Oglądam #orły2018 i młody Stuhr jest po prostu żenujący 😱 — Karol (@FCBSOCIO) March 26, 2018

Niedługo Stuhr nawet festiwal bajek dla dzieci wykorzysta do swojej politycznej wojenki, przynudzając normalną część publiki #Orły2018 — Banana Joe (@Banana7Joe) March 26, 2018

Czy Maciej Stuhr zapytał już kogoś z laureatów, czy będzie na otwarciu? #Orły2018 — Zelig (@JanZelig) March 26, 2018

"….podobno Himalaista Urubko przypuścił samotny atak na K2, gdyż nie był w stanie wytrzymać w polskim obozie.." Jakie polskie kino, taki poziom prowadzącego i gali …dno i wodorosty #orły2018 — temumisiu (@mar2lla) March 27, 2018

