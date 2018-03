Już dzisiaj spadnie śnieg! Nadeszło ochłodzenie. Prognoza pogody na cały Wielki Tydzień

Wielki Tydzień nie przyniesie nam przyjemnej pogody. Czekają nas opady deszczu, śniegu z deszczem, a nawet śniegu. Sprawdzi się stare ludowe porzekadło, że „w marcu jak w garncu.”

Wtorek to będzie pochmurny dzień, jedynie z lokalnymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce nie są spodziewane opady, ale w pozostałych regionach spadnie deszcz ze śniegiem i deszcz.

Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku.

Mokra środa

Środa podobnie jak wtorek z zachmurzeniem i opadami. Deszcz i deszcz ze śniegiem spodziewany jast w południowej i zachodniej Polsce. Temperatury maksymalne od 3 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na zachodzie kraju porywy będą silniejsze, nawet ponad 60 km/h.

Śniegowy czwartek

Czwartek będzie w większości kraju pochmurny. Na północy i wschodzie spodziewane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, podobnie jak w środę do ponad 60 km/h.

Piątek z deszczem i śniegiem

Wielki Piątek podobnie jak w czwartek czekają nas opady deszczu i śniegu. Na wschodzie Polski będzie padał deszcz i śnieg, ale w pozostałych regionach będzie raczej pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie w ciągu dnia od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby.

Ponuro w Wielką Sobotę

Wielka Sobota zapowiada się ponuro i pochmurnie. Wszędzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silniejszy.

