Korwin-Mikke: „CIA miała motyw i środki żeby zamordować Skripala. To może skończyć się wojną światową”

Janusz Korwin Mikke na swoim profilu na Facebooku opublikował dłuższy wpis na temat kto mógł chcieć śmierci Sergiusza Skripala. Lider partii WOLNOŚĆ nie ma wątpliwości, że za zamachem na jego życie stoi amerykańskie CIA. Bo jak twierdzi Rosjanie „nie mieli żadnego powodu, by Go mordować, a już na pewno nie przed mundialem”.

Na swoim profilu prezes partii WOLNOŚĆ pisze tak:

Dlaczego nie wierzę w to, że p.Sergiusza Skripala chcieli zamordować Rosjanie? Po prostu dlatego, że u siebie skazali Go raptem na 13 lat więzienia, w 2008 wypuścili za granicę – i nie mieli żadnego powodu, by Go mordować, a JUŻ NA PEWNO NIE PRZED MUNDIALEM, którego bojkot byłby katastrofą.

Natomiast CIA miała motyw (skierować ogień propagandy na Moskwę!), miała środki (wynalazca „nowiczków”, p.Wił Mirzojanow jest na azylu w USA, zresztą wzór chemiczny „nowiczka” opublikował w wydanej w USA książce, twierdząc, że synteza i tak byłaby za trudna dla amatorów…) i nie raz pokazała, że żadnych skrupułów nie ma.

Nie wierzycie Państwo, że jest taka możliwość? To właśnie pokazuje, że CIA mogła zrobić ten zamach – i być pewna, iż nikt nie będzie jej podejrzewał; wszystkie podejrzenia padną na Rosję – choćby dlatego, że bardzo przypomina to zamach na śp.Litwinienkę, kiedy to Rosja praktycznie nie ukrywała, że Go zabiła.

I tu oświadczam, że gdyby polski agent zrobił Polsce to samo, co Litwinienko zrobił Rosji, a szef wywiadu przyszedł do mnie i spytał, czy może go zlikwidować – jako szef państwa bez wahania odparłbym: „Oczywiście!” To jest konieczność. Wszystkie tajne służby by się rozpadły, gdyby można było zdradzić i dzięki owocom tej zdrady spokojnie i bogato żyć za granicą!

Efekt taki, że JE Donald Trump ugiął się: zamyka konsulat w Seattle i wydala 60 rosyjskich dyplomatów. Ugiął się – bo w d***kracji nie jest ważna Prawda – tylko to, w co wierzy (tfu!) Większość. A głupich jest więcej, niż mądrych. No, nic: najprawdopodobniej Rosjanie zamkną konsulat generalny we Władywostoku (o: właśnie urządzili d***kratyczne głosowanie: czy może w St.Petersburgu lub Jekatierinburgu!!) , trochę szpiegów straci posady – i tyle.

Końcowe zdania prezesa Janusza Korwin Mikkego napawają niepokojem, gdyż prezes nie wyklucza globalnego konfliktu.

Jednak przypominam, że gdy w 2003 roku CIA bezczelnie sfałszowała raporty, twierdząc, że śp.Saddam Hussein ma broń ABC, skończyło się to wojną. Teraz może skończyć się wojną światową – do której elity USA dążą jawnie od kilku już lat.

Oto jak na ten wpis prezesa partii WOLNOŚĆ ws. Sergiusza Skripala zareagowali internauci.

