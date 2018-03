Niemcy trawione przez konflikty między imigrantami. Przybysze czują się zagrożeni

Niemieckie media alarmują, że w ostatnim latach znacznie wzrosła liczba przestępstw z nienawiści. Najbardziej zagrożeni czują się muzułmanie i Żydzi. Co ciekawe, do wielu konfliktów dochodzi między imigrantami, którzy przybyli do Niemiec. Zdaniem przedstawicieli ludności napływowej, władze bagatelizują sprawę.

Jak podają szacunki federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych liczba czynów karalnych z kategorii przestępstw nienawiści w okresie 2010-2016 wzrosła z 3 770 do 10 751. Ogromną rolę odgrywają konflikty przeniesione z innych państw lub spor religijne.

Jako koronny przykład może służyć konflikt kurdyjsko-turecki. Między dwiema dużymi, zamieszkującymi Niemcy społecznościami wciąż dochodzi do ostrych sporów, które nierzadko przekształcają się w bijatyki i starcia. Zjawisko nasila się w ostatnim czasie, na co wpływ ma polityka Ankary i działania wojenne prowadzone przeciw Kurdom na terenie Syrii i Iraku.

ZOBACZ: „Wy zgwałciliście naszą córkę, to my zgwałcimy waszą, zgoda? Zgoda!” – tak dogadały się dwie rodziny

Innym zarzewiem konfliktu jest religia. W Niemczech trwają poważne spory między liberalną odmianą islamu i zeświecczonymi wyznawcami tej religii a islamskimi fundamentalistami, którzy oskarżają swoich braci w wierze o zdradę na rzecz Europejczyków.

Zjawiska znajdują potwierdzenie w liczbach i tak pomiędzy 2010 r. a 2016 liczba czynów karalnych związanych z konfliktami, które mają miejsce za granicą, wzrosła ze 120 do 404. Jeszcze gorzej jest w kwestii religii, gdzie w tym samym okresie liczba przestępstw wzrosła z 248 do 1516 przypadków. Ponieważ wielu imigrantów żyje w zamkniętych gettach lub izoluje się od niemieckich władz i społeczeństwa, przestępstw mogło być znacznie więcej.

Sytuacja wydaje się coraz poważniejsza, tymczasem, zdaniem wielu imigrantów władze nie podejmują żadnych działań. Wymiar sprawiedliwości i służby bezpieczeństwa nie mogą bagatelizować takich rzeczy i zachowywać się tak, jakby były to sprawy dotyczące zagranicy. W przeciwnym wypadku zostaniemy zaskoczeni rozwojem sytuacji i kiedyś utracimy nad nimi kontroli – stwierdził Memet Kilic z Parti Zielonych.

O wzroście zagrożenia mówią również Żydzi, którzy w Niemczech czują się coraz mniej pewnie. Już teraz żydowskie szkoły, miejsca kultu, budynki stowarzyszeń i placówki kulturalne znajdują się pod ochroną różnych służby. Według niektórych opinii ochrona nie rozwiązuje jednak samego problemu, którym jest wzrost nienawiści i antysemityzmu w Niemczech.

Wygląda na to, że entuzjastycznie nastawieni do imigrantów Niemcy zaczynają zbierać kolejne już plony błędnej polityki. Obciążenie federalnego budżetu i wzrost przestępczości zorganizowanej wydaje się błahym problemem w porównaniu do groźby rozruchów między imigrantami oraz niebezpiecznego niemieckiego nacjonalizmu.

Mocno skonfliktowany świat muzułmański przenosi swoje spory na Zachód. W Polsce również, choć na zdecydowanie mniejsza skalę, również zdarzają się podobne sytuacje.

PRZECZYTAJ: Francuzi obawiają się konfliktu wewnętrznego! „Stwórzmy muzułmańskie państwo wewnątrz Francji, by uniknąć wojny domowej!”

Źródło: dw.com/dorzeczy.pl/nczas.com