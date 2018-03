Przegrał w karty żonę i dwójkę dzieci. Wierzyciel nie był łaskawy

Jak donosi „Times of India” mężczyzna znany pod imieniem Moshin przegrał w karty swoją żonę i dwójkę dzieci. Uzależniony od hazardu mężczyzna pogodził się z przegraną, a jego wierzyciel postanowił odebrać to, co wygrał. Sprawą nie chciała się zająć policja. Ostatecznie żonie hazardzisty udało się dotrzeć do sądu w New Dehli.

Sprawa, którą odkrył indyjski dziennik, może szokować. Mashin, uzależniony od hazardu, nie miał co postawić w puli. Zdecydował się na rozwiązanie ostateczne i na stole wylądowała jego żona oraz dwójka dzieci. Tego wieczoru Mashin nie miał jednak szczęścia i przegrał rodzinę.

Zwycięzca udał się do domu dłużnika w celu odebrania należnej mu nagrody. Przegrana w karty żona nie zamierzała jednak godzić się z głupotą własnego męża i ostro protestowała. Zażądała również zwołania rady. Ta orzekła, iż zwycięscy należy się wyłącznie jedno dziecko.

Zaraz potem Mashin stracił jednak żonę, która zdecydowała się z nim rozwieść. Kobieta odnalazła szybko nową miłość i związała się z młodszym od siebie mężczyzną z przedmieść New Dehli.

Kobieta przez dwa kolejne lata próbowała odzyskać przegrane przez byłego męża dziecko. Wszystko na nic. Policja odsyłała ją z jednego miejsca w kolejne.

Jej sprawa trafiła po wielu miesiącach do sądu, który nakazał natychmiastowe zbadanie sprawy.

