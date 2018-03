Tego jeszcze nigdy w Izraelu nie było. Szefowie Mosadu wspólnie oskarżają premiera Netanjahu: „Trzeba go usunąć. Zagraża przyszłości kraju!”

Sześciu byłych szefów Mosadu, izraelskiego wywiadu, oskarżyło we wtorek na łamach prasy premiera Benjamina Netanjahu, że zagraża przyszłości kraju, który za jego rządów toczy „poważna choroba”.

Byli szefowie Mosadu wyrazili swą opinię na temat prawicowego lidera, który rządzi Izraelem już czwartą kadencję, we wspólnym wywiadzie opublikowanym w dzienniku „Jedijot Achronot”. Jest to najlepiej sprzedająca się gazeta w Izraelu, regularnie krytykująca Netanjahu.

Danny Jatom, który stał na czele Mosadu w czasie pierwszej kadencji Netanjahu pod koniec lat 90., wezwał do usunięcia go z urzędu. Oskarżył premiera i jego współpracowników o „przedkładanie własnych interesów nad interesy kraju” w sytuacji, gdy prowadzone są dochodzenia w sprawie korupcji.

Izraelska policja przesłuchała w poniedziałek Netanjahu w związku z jego domniemanymi interesami o charakterze korupcyjnym z przedstawicielami największej w kraju firmy telekomunikacyjnej Bezeq. Było to już drugie przesłuchanie w tzw. Sprawie 4000, a dziewiąte w ogóle w trzech sprawach korupcyjnych, o uwikłanie w które pośrednio lub bezpośrednio oskarżany jest Netanjahu. Szef rządu wszystkiemu zaprzecza, a sondaże opinii pokazują, że jego popularność nie spada.

Jatom wyraził również zaniepokojenie w związku z – jak to ujął – „bezwładem w sferze dyplomatycznej, który prowadzi nas do dwunarodowego państwa (z Palestyńczykami), oznaczającego koniec (Izraela) jako żydowskiego i demokratycznego państwa”.

Negocjacje pokojowe na temat rozwiązania dwupaństwowego tkwią w martwym punkcie od 2014 roku.

„Żyją tu nasze dzieci, wnuki i prawnuki i chcę, aby żyły one w zdrowym kraju. A kraj jest chory” – ocenił Zwi Zamir, dyrektor Mosadu w latach 1968-1974. „Znajdujemy się w krytycznym stanie (…). Może być tak, że kraj miał symptomy (choroby), gdy władzę przejął Netanjahu, ale doprowadził go do poważnego stanu złośliwej choroby”.

Minister ds. diaspory i oświaty Naftali Bennett z ortodoksyjnej partii prawicowej Żydowski Dom (HBHJ), reprezentujący konserwatywne skrzydło w izraelskim rządzie koalicyjnym, oświadczył na Twitterze, że oskarżenia byłych szefów Mosadu „są po prostu nieprawdziwe”. „Kraj jest w znakomitym stanie” – oświadczył Bennett, który przedstawia się jako potencjalny następca Netanjahu. „Dla większości osób spośród naszego kierownictwa dobro kraju jest najważniejsze (…) Izrael zmierza w dobrym kierunku!” – napisał.

68-letni Netanjahu, który stoi na czele prawicowego Likudu, jest szefem rządu Izraela od 2009 roku. Wcześniej sprawował tę funkcję w latach 1996-1999.

W kwietniu Izrael będzie świętował 70. rocznicę swego powstania. (PAP)