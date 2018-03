„W Biedronce i Lidlu zarabiają więcej niż funkcjonariusz narażający życie”. Mundurowi chcą strajkować

Przedstawiciele związków zawodowych w służbach mundurowych chcą podwyżek. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiło już wezwanie do podjęcia rozmów w tej sprawie. Funkcjonariusze twierdzą, że zarabiają mniej niż w popularnych sieciach dyskontów. Ministerstwo w odpowiedzi stwierdziło, że mundurowych czekają wkrótce podwyżki.

Autorzy postulatów ogłosili, że jeśli ministerstwo nie odpowie na prośby, to wśród funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i SOP zostaną rozesłane ankiety dotyczące wyboru środka protestu. Jedną z form może być tzw. strajk włoski, który polega na bardzo dokładnym i drobiazgowym wykonywaniu pracy, co w efekcie prowadzi do ogromnych opóźnień lub zablokowania pracy.

Pracownik dyskontu zarabia więcej niż funkcjonariusz narażający życie – stwierdził Marcin Kolasa, przewodniczący federacji związków zawodowych służb mundurowych. Ministerstwo otrzymało czas do 14 kwietnia.

Pojawiła się już pierwsza odpowiedź z MSWiA. Według urzędników pensje funkcjonariuszy wciąż wzrastają, co jest jednym z elementów polityki zapoczątkowanej jeszcze przez Mariusza Błaszczaka. Mundurowi otrzymują o 253 zł więcej od 1 stycznia 2018 r. Kolejna podwyżka, na którą wyekspediowano już środki, ma nastąpić 1 maja. Planuje się, że do 2020 r. wszyscy pracownicy służb będą zarabiać o średnio 600 zł więcej.

Wciąż nie wiadomo, jak do odpowiedzi z ministerstwa ustosunkują się związki zawodowe. Wydaje się jednak, że związkowcy są świadomi podwyżek i po prostu walczą o więcej.

Warto przypomnieć, że po podwyżkach, jakie zafundowała swoim pracownikom Biedronka, osoba, która przyjdzie do pracy, może na start liczyć na pensję wysokości 2650 zł brutto. Po trzech latach sprzedawcy-kasjer może otrzymać nawet 3550 zł brutto. Lidl płaci do 3300 zł. brutto. Oczywiście sieci dyskontów zapewniają pracownikom bogaty pakiet socjalny i pomocowy.

Dla porównania pensja policjanta zaraz po kursie wynosi aktualnie ponad 3000 zł na rękę. Do tego również dochodzą różne świadczenia. W wojsku zarabia się jeszcze lepiej.

Czytaj także: Zaskakująca oferta. Już niedługo kupisz samochód w Lidlu i Kauflandzie

Źródło: wprost.pl/dziennikzachodni.pl/info.policja.pl