„Czas białych ludzi dobiegł końca”. W RPA wybuchły zamieszki. Napady na białe farmy mają okrutny i krwawy przebieg [VIDEO + FOTO]

Czas na pojednanie się skończył. Teraz jest czas na sprawiedliwość – ogłosił Julius Malema, przywódca radykalnej, komunistycznej partii Wojownicy Ekonomicznej Wolności. Sprawiedliwość w wersji Malemy i jemu podobnych doprowadziła najpierw do przegłosowania wniosku o zmianę konstytucji, która pozwala na odbieranie, bez odszkodowania ziemi białym farmerom. Teraz w kraju wybuchają zamieszki, ponieważ czarni obywatele na własną rękę zaczęli egzekwować pomysły władz.

Musimy zapewnić przywrócenie godności naszego narodu, nie rekompensując niczego przestępcom, którzy ukradli naszą ziemię – nawoływał Malema. Te i podobne wezwania spowodowały wybuch zamieszek, które są wymierzone w białych farmerów zamieszkujących RPA. Grozi im ogromne niebezpieczeństwo, a władze nie są w stanie zapanować nad tłumem.

W poniedziałek, 26 marca w mieście Heemanus doszło do ostrych wystąpień czarnej ludności. Demonstranci żądający zwrotu bezprawnie przywłaszczonej ziemi, spalili posterunek, wiele samochodów i miejscową fabrykę. Mimo użycia gumowych kul i innych środków przymusu bezpośredniego funkcjonariuszom nie udało się przez długi czas opanować tłumu. W mieście zawieszono działalność szkół.

Zobacz także: Czy przyjmiemy białych uciekinierów z RPA? Mamy taki obowiązek

Polityka RPA została zdominowana przez rasistowskie i lewicowe hasła. Wielu polityków wzywa do odebrania białym ich własność. Nie to jest jednak najgorsze. W kraju od kilku lat dramatycznie rośnie fala ataków na białych farmerów, którzy często są nie tylko zabijani, ale również okrutnie torturowani.

Napady na białe farmy mają najczęściej niezwykle okrutny i krwawy przebieg. Farmerzy są paleni żywcem, ich żony zbiorowo gwałcone, ale władze nie zwracają na to uwagi – mówi Ian Cameron, szef organizacji AfriForum Community Safety. Dodaje również: Okrucieństwo w tych atakach jest bez porównania większe niż podczas zwykłych napadów. Napad w mieście trwa 10 minut, na farmie możesz być torturowany nawet przez 10 godzin

Zobacz również: Tak farmerzy w RPA szykują się na wojnę domową. „Odbieranie ziemi może skończyć się holocaustem białych” [VIDEO]

Jeżeli władze nie zareagują w sposób zdecydowany, na co się niestety nie zanosi, to sytuacja białych w RPA może stać się wręcz tragiczna. Pojawiły się pomysły, by uciekających z kraju przyjąć, jako uchodźców.

Residents in Hermanus have had a tense stand off with police today. This after an attempted land grab was foiled on Friday #eNCA pic.twitter.com/u2JtALYquh

— Pheladi Sethusa (@pheladi_s) 26 marca 2018