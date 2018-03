Dramatyczne nagranie z pożaru w Izraelu. Skok z 8 piętra ratuje życie małej dziewczynce [WIDEO]

Matka i jej pięcioro dzieci zostało uwięzione na ósmym piętrze mieszkalnego budynku w izraelskiej Ber Szewie. Jedno z dzieci – 8-letnia dziewczynka uratowała się skacząc w wprost w ręce sąsiadów. Najmłodsza z córeczek – 2-letnia, poniosła śmierć w wyniku zatrucia.

Pożar wybuchł na siódmej kondygnacji piętro poniżej mieszkania, w którym znajdowała się piątka młodego rodzeństwa i matka.

Gryzący, toksyczny dym nie dawał rodzinie szans na przeżycie i odciął im drogę schodami w dół.

Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej akcję ratowniczą zorganizowali sąsiedzi. 8-letnia dziewczynka wyszła za barierę balkonu i skoczyła dwa pietra w dół wprost w ręce i rozłożone koce sąsiadów.

Matka w tym czasie w gęstym dymie próbowała odnaleźć dwójkę swoich dzieci. Gdy strażakom udało się dostać do mieszkania rozpoczęli ewakuację i poszukiwanie dzieci. W gęstym dumie nie było widać prawie nic.

W łóżeczku znaleziono 2-letnią dziewczynkę. Niestety nie udało się jej uratować. Pod łóżkiem znaleziono małego chłopca, którego w stanie krytycznym zabrano do szpitala.

Young girl jumps from an apartment balcony in Be’er Sheva, Israel, into the arms of several people below to escape a fire raging in the building. https://t.co/90PM92joCM pic.twitter.com/l7oqHmDvF5

— ABC News (@ABC) 27 marca 2018