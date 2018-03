Jak Polacy oceniają degradacje komunistów? Najnowsze badanie daje jasną odpowiedź [SONDAŻ]

Na początku marca Sejm przyjął ustawę degradacyjną. Projekt został skierowany do prezydenta i jak zdradził Krzysztof Łapiński, Duda zamierza go podpisać jeszcze w tym tygodniu. Jak się okazuje, większości Polaków projekt nie przypadł jednak do gustu. Dane pochodzą z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z wynikami aż 37.4 proc badanych zdecydowanie sprzeciwia się odebraniu stopni oficerskich z czasów PRL. 18 proc odpowiedziało, że jest raczej przeciwna takiemu działaniu.

Swojego zdania nie mogło zdefiniować 12.9 proc. ankietowanych. Zdecydowanie za degradacją opowiedziało się 13.2 proc badanych. Umiarkowane poparcie wyraziło 18.6 proc. osób.

Zobacz też: Koniec „500 plus”? Wolnościowy projekt trafi do Sejmu? Tyszka deklaruje, a Mentzen odpowiada

W ankiecie zapytano również, czy generałowie Kiszczak i Jaruzelski oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego powinny stracić stopnie oficerskie. 16.2 proc. ankietowanych uznało, że zdecydowanie powinno dojść do degradacji, 12.8 proc, ją poprało. 25.1 proc stwierdziło, że nie zgadza się na odebranie stopni oficerskich. Zdecydowany sprzeciw wyraziło aż 30.7 proc. badanych. 15.2 proc. nie miało zdania.

Przypomnijmy, że projekt przyjęty przez Sejm zakłada możliwość degradacji oficerów sił zbrojnych oraz służb bezpieczeństwa PRL, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

Ustawa jest przede wszystkim wymierzona w generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, głównych odpowiedzialnych za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Przepisy obejmą również m.in. Mirosława Hermaszewskiego, polskiego kosmonautę.

Przeciw pisowskiej walce z pozostałościami komunizmu walczą m.in. środowiska skupione w KODzie, Obywatelach RP, a także część sejmowej opozycji.

Czytaj także: Kim Dzong Un w Państwie Środka. Chińskie media potwierdziły wizytę

Źródło: rp.pl/tvn24/nczas.com