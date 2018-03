Koreańczycy dostaną potężną broń. Ten myśliwiec jest niewykrywalny dla radarów wroga [VIDEO]

Pierwszy myśliwiec F-35A wyprodukowany dla Korei Południowej został zaprezentowany w środę w zakładzie produkcyjnym Lockheed Martin w Forth Worth – poinformował południowokoreański Zarząd Programu Zakupów Obronnych (DAPA).

Jest to pierwszy z czterdziestu myśliwców F-35A, które Korea Południowa ma kupić na mocy umowy zawartej w 2014 roku.

Według agencji Yonhap myśliwce F-35A mają uzupełnić flotę powietrzną składającą się m.in. z samolotów F-15K oraz F-16 oraz odegrać kluczową rolę w obronie kraju przed zagrożeniem ze strony północnokoreańskiego reżimu Kim Dzong Una.

Jest to pierwszy południowokoreański samolot, który będzie praktycznie niewykrywalny dla radarów wroga.

Myśliwiec F-35A posłuży do szkolenia południowokoreańskich pilotów w bazie lotniczej Luke w Arizonie zanim zostanie dostarczony do Korei Południowej, co ma nastąpić w 2019 roku.

Prace nad budową myśliwca F-35 Lightning II określanego jako Wspólny Myśliwiec Uderzeniowy (Joint Strike Fighter (JSF) rozpoczęły się w 2001 roku. Jego trzy podstawowe wersje przeznaczone są dla sił powietrznych (F-35A), lotnictwa piechoty morskiej (F-35B – umożliwiająca pionowy start i lądowanie VTOL) i lotnictwa marynarki wojennej (F-35C). (PAP)