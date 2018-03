Kusznierewicz absurdalnie broni PFN. Nic dziwnego! Na dwuletnim rejsie zarobi gigantyczną kasę

Mateusz Kusznierewicz broni akcji „Polska 100” Polskiej Fundacji Narodowej, której ma być ambasadorem? Nic dziwnego, polski żeglarz zarobi na niej niezłą sumę!

Przypomnijmy, że Polska Fundacja Narodowa, która staje się synonimem pośmiewiska zakupiła jacht, którym w ciągu 2 lat ma opłynąć świat i brać udział w najważniejszych regatach promując Polskę.

Ambasadorem akcji, której koszt ma wynieść 20 milionów złotych, ma być Mateusz Kusznierewicz. Polski żeglarz był dziś gościem Radia Zet, w czasie rozmowy mówił, że za rejs zarobi kilkaset złotych – dokładnie 800 złotych dziennie.

Czytaj również: „Gang Olsena skrzyżowany z Monty Pythonem”. Polska Fundacja Narodowa odpowiada na krytykę i znów się kompromituje

Taka kwota to w przeliczeniu około 24-25 tysięcy złotych miesięcznie, czyli prawie 600 tysięcy w ciągu dwóch lat – tyle ma trwać rejs. Nic więc dziwnego, że Kusznierewicz broni akcji, która jest spektakularną wtopą PFN.

Żyjemy w kontrowersyjnych czasach i nawet jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to i tak spotyka się z falą krytyki i hejtu – mówił Kusznierewicz. I dodawał: jestem przekonany do idei i do wspaniałego pomysłu jaki realizujemy.

Brzydził się Mateusz PiSu, brzydził tak, że ja pierdolę, nagle brzydzić się już przestał, bo wziął swoją dolę. #MorskieOpowiesci — Alonzo Mourning (@AlonzoMourning1) March 27, 2018

Zobacz też: Kusznierewicz broni projektu za 20 milionów. „Jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to spotyka się z falą krytyki”