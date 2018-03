Petru będzie współpracował z PiS-em? Padła jasna deklaracja. „Uważam, że to jest możliwe”

Uważam, że to jest możliwe, dla dobra przyszłych pokoleń – powiedział Ryszard Petru, odnosząc się do wprowadzenia przez rząd Pracowniczych Planów Kapitałowych. Były lider Nowoczesnej wierzy w konsensus i możliwość wspólnego zabezpieczenia przyszłości finansowej wielu Polaków. Czy PiS przyjmie w swoje szeregi takiego eksperta? Co na to wszystko koleżanki z partii?

Poziom zabezpieczenia Polaków na starość, po przejściu na emeryturę jest tragiczny. Rząd na bieżąco przejada pieniądze, które winny być odkładane dla osób płacących składki. Zgodnie z nowymi szacunkami 20-latkowie, którzy żyją i pracują w Polsce, otrzymają zaledwie 38,6 proc. ich finalnej pensji netto – wynika z raportu OECD.

Gorzej będzie tylko w Meksyku. Warto również dodać, że zgodnie z badaniami OECD na zachodzie Europy emerytury wyniosą ok. 70 proc otrzymywanego wynagrodzenia. Rząd planuje wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, niezależnych od władz, gdzie można będzie odkładać fundusze. Oczywiście w ramach wolności do zarządzania własnym majątkiem, pieniądze będzie można podjąć po przekroczeniu 60 roku życia.

Do pomysłu ratowania starości Polaków zapalił się samotny ostatnio Ryszard Petru, który uznał, że jako ekspert w dziedzinie ekonomii, przyda się rządzącej koalicji. W rozmowie z Radiem ZET przyznał, że liczy na ponadpartyjny konsensus i stworzenie jak najlepszej ustawy.

Petru zauważył również, co nie wydaje się jakimś znaczącym odkryciem, że w polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie i w 2030 liczba emerytów wzrośnie na tyle, że państwo zacznie mieć problemy z wypłacaniem odpowiednich środków.

Polski system emerytalny jest oparty na bandyckiej formule. Władza wykorzystuje zbierane na bieżąco składki do finansowania świadczeń, dla osób, które już zakończyły działalność zawodową oraz finansowanie swoich przedsięwzięć.

Co gorsza, żaden rząd nie zgodził się na zwolnienie obywateli z płacenia na swoje przyszłe utrzymanie i przejście do prywatnej firmy lub zbieranie funduszy na koncie w banku. W ten sposób łamane jest jedno z podstawowych praw – prawo własności.

Źródło: pulshr.pl/money.pl/nczas.com