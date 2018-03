Rosyjscy kibole szykują się na wojnę. „Krwawa łaźnia. W czasie mundialu urządzimy wam piekło” [VIDEO]

Podstępny plan polega na tym, by zwabić Brytyjczyków, odizolować ich od innych kibiców i urządzić im krwawą łaźnię – stwierdził w wywiadzie dla dziennika „the Sun” Mark Roberts, zastępca komendanta policji w Londynie. Rosjanie chcą się zemścić za działania brytyjskiego rządu w sprawie Siergieja Skripala. Kibice z obu państw już wielokrotnie toczyli zacięte boje.

Lepiej niech pójdą na siłownię i jakoś się przygotują – zapowiada jeden z użytkowników portalu zrzeszającego rosyjskich kiboli. Inny pisze o podpalaniu brytyjskich kibiców. W czasie mundialu urządzimy wam piekło – deklaruje kolejny. Według informacji zebranych przez angielski tabloid, kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy Rosjanie chcą stworzyć specjalne miejsce do walki.

To właśnie tam, w miejscowości Reutowo mają zostać zwabieni fani brytyjskiej reprezentacji, tam też ma dojść do rozprawy i odwetu. Według informacji przedstawionych przez brytyjską prasę już teraz można zaobserwować, że część kibiców rezygnuje z wyjazdu na mistrzostwa. Groźne zapowiedzi rosyjskich kiboli to nie wszystko.

Pojawiły się również doniesienia, że poszczególne grupy prowadzą przygotowania do akcji „mundial”. Brak jednak dokładnych informacji na ten temat. Najprawdopodobniej chodzi o tworzenie organizacji, komunikacji i treningi.

Kibice Rosji i Wielkiej Brytanii już wielokrotnie stawali do walki przy okazji spotkań piłkarskich. Do ostatniego głośnego starcia doszło w Marsylii we Francji. W wyniku bijatyki jeden z Brytyjczyków zmarła a kilkunastu trafiło do szpitala.

MSZ Wielkiej Brytanii wydało specjalne ostrzeżenia: Zachowujcie spokój. Nie dajcie się sprowokować i unikajcie dyskusji na bieżące tematy polityczne .

Poniżej dwa materiały video prezentujące Rosjan w akcji:

Źródło: thesun.co.uk/polskieradio.pl/nczas.com