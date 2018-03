Różne PROGNOZY POGODY. Ciepłe czy zimne, jakie będą Święta? [MAPA]

Jeszcze w weekend synoptycy zapowiadali, że tegoroczne Święta będą raczej ciepłe. Pojawiały się nawet prognozy mówiące, że temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Ostatnie doniesienia są zdecydowanie bardziej pesymistyczne i przedstawiają wielkanocną pogodę w szarych barwach.

W Wielki Czwartek czeka nas pochmurna aura, a miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie temperatura osiągnie od 7 do 9 st. Celsjusza. W całym kraju ma być silny wiatr.

W Wielki Piątek sytuacja może się nieco poprawić. Część synoptyków zapowiada, że pojawią się duże przejaśnienia. Mimo utrzymującego się silnego wiatru temperatura ma wzrosnąć do nawet 10 stopni w centrum kraju i 12-14 na południu. Zdaniem IMGW pogoda może jednak być zupełnie inna i Wielki Piątek przywita nas deszczem i chmurami.

Kolejny dzień nie przyniesie żadnej poprawy. Wielka Sobota to w dalszym ciągu deszcze i chmury. Co więcej, czeka nas duże ochłodzenie. Na północy i północnym wschodzie termometry mogą pokazać zaledwie 2-3 stopnie Celsjusza. Nieco cieplej będzie centralnej i południowej Polsce, gdzie można spodziewać się od 3 do 7 st.

W Niedziele czekają nas przejaśnienia. Meteorolodzy nie są zgodni i w niektórych prognozach pojawiają się doniesienia o opadach deszczu, a nawet śniegu oraz dość niskich temperaturach, od 1 do 4 stopni Celsjusza. Należy przygotować parasolki i kurtki przeciwdeszczowe.

Poniedziałek jest właściwie wielką niewiadomą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w niektórych częściach kraju spadnie śnieg. Można spodziewać się deszczu. Prognozy dotyczące temperatury wahają się od 2 do 4 stopni Celsjusza.

Od poniedziałku pogoda ma ule poprawie i w środę w Polsce znów zagości wiosna. Poniżej jedna z wersji stanu pogody na święta z dnia 26.03.18

Zwariowane prognozy na święta to mało powiedziane. Nie dość że znowu sporo się zmieniło to jeszcze tym razem w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny lokalnie możemy mieć lokalnie sporo śniegu 😁. Jutro kolejna odsłona świątecznych prognoz. pic.twitter.com/7YqYYEBDSC — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) 26 marca 2018

Źródło: meteoprognoza.pl/tvnmeteo.tvn24.pl/fakt.pl/pogoda.interia.pl/nczas.com