Skandal! Podejrzany o szpiegostwo wciąż jest zatrudniony w Ministerstwie! „Mamy pół roku na podjęcie decyzji”

Marek W., który jest podejrzany o pracę dla rosyjskiego wywiadu, wciąż jest oficjalnie zatrudniony w Ministerstwie Energii. Z tego tytułu pobiera przysługująca mu pensję. Szef resortu pytany o sprawę przez dziennikarzy stwierdził, że będzie się tak działo przez nastepne pół roku. Mężczyzna został zatrzymany piątek 23 marca przez funkcjonariuszy ABW.

Mamy pół roku na podjęcie decyzji. Musimy pół roku czekać na decyzję, czy on jest tylko tymczasowo aresztowany, czy też jest już oskarżony – stwierdził minister Tchórzewski w rozmowie z Krzysztofem Berendą. Sytuacja może szokować, jednak zgodnie z polskim prawem do momentu stwierdzenia winy przez sąd, oskarżony jest traktowany jako niewinny.

Inny pogląd zaprezentował prof. Robert Gwiazdowski: Jeżeli ja bym wierzył prokuratorowi, to bym go (Marka W.) wywalił w trybie dyscyplinarnym natychmiast – a on będzie mógł dochodzić swoich praw, gdy się okaże, że prokurator wytoczył zarzuty, choć nie miał do tego podstaw.

Trzeba przyznać, że taki pomysł ma swoje dobre strony, bo jeśli zarzuty się potwierdzą to Tchórzewski i ministerstwo zwyczajnie się ośmieszą. Z drugiej jednak strony, jeśli podejrzany utracił, a jest to niemal pewne, dostęp do danych resortu i tak nie stanowi zagrożenia i nie należy stosować nadzwyczajnych środków.

Zatrzymany w ubiegły piątek mężczyzna pracował w Ministerstwie Energii. Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marek W. miał przekazywać dokumentację i informacje dotyczące strategii energetycznej Rzeczpospolitej, projektu dywersyfikacji źródeł energii oraz planów określających polskie działanie w stosunku do Nord Stream 2. Miał kontaktować się z dwoma pracownikami rosyjskiej ambasady.

