Solidarność chce pokazać jak pracownicy Biedronki cieszą się z wolnych niedziel

Pracownicy Biedronki szykują kampanię, w której będą przekonywać klientów do spędzania niedziel z rodziną, a nie na zakupach – donosi portal money.pl

#NieKupujKochaj – poda takim hashtagiem rusza kampania, za którą stoi NZZS Solidarność’80. Związkowcy stworzyli spot, którym chcą odpowiedzieć pracownikom Biedronki na ich klip.

Biedronka wypuściła go 11 marca przed pierwszą niedzielą z zakazem handlu.

„Bez pośpiechu, przed niedzielą bez handlu, w piątki i soboty pracujemy godzinę dłużej” – uspokajała na nagraniu aktorka. Podobne zadanie miała reszta obsady, która przekonywała, że wszyscy komfortowo będą mogli zrobić zakupy w piątek i sobotę, bo sklepy funkcjonować będą na pełnych obrotach.

Szczegóły scenariusza materiału przygotowanego przez Solidarność nie są jeszcze znane. Wiadomo, że ma on przedstawiać pracowników, którzy w trakcie wolnych niedziel bawią się ze swoimi rodzinami.

„Chodzi o to, aby pokazywać nie tylko to, że pracownicy są bardzo zadowoleni, że muszą pracować dłużej w piątki oraz w soboty i przychodzić na noc do pracy, ale że cieszą się z wolnych niedziel, że jest to czas przerwy, czas odpoczynku, czas spotkania z najbliższymi” – mówił dla „Dziennika Bałtyckiego” Robert Jacyno, rzecznik prasowy związku.

Nagranie ma być skierowane do pracowników Biedronki. Film ukarze się 8. kwietnia, czyli w jedną z wolnych od handlu niedziel tego miesiąca.

