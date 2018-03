To on odkrył prawdę o Tomaszu Komendzie. Kazali mu milczeć. Dzięki jego determinacji niewinny człowiek wyszedł na wolność

Prokurator Bartosz Biernat już w 2010 roku odkrył, że Tomasz Komenda odbywa karę na jaką nie zasłużył. Gdyby nie jego upór niesłusznie skazany dalej przeżywałby piekło za kratami. Skandaliczny jest jednak fakt, że zaraz po pierwszych ustaleniach Biernata przełożeni nie zabronili mu dalej zajmować się sprawą.

„Bartosz Biernat już niespełna dwa tygodnie po zmianach w prokuraturze poprosił o osobiste spotkanie z zastępcą Zbigniewa Ziobry, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim. Podzielił się wątpliwościami w sprawie, która dręczyła go od lat, a którą mu odebrano. Ziobro, do którego trafiła też w tym czasie prośba rodziców zabitej Małgosi o ponowne zbadanie śmierci ich córki, zarządził nowe śledztwo” – przypomina Onet.pl

W 2010 roku Bartosz Biernat z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nalazł na swoim biurku akta sprawy morderstwa 15-letniej Małgorzaty. Prokurator mówił w rozmowie z portalem Onet.pl., że do tej pory nie wie jak te dokumenty do niego trafiły. Zajmował się wtedy bowiem sprawami gospodarczymi a nie kryminalnymi.

Historia zgwałconej i porzuconej na mrozie nastolatki, która nie przeżyła napaści wciągnęła Biernata. W tym czasie w więzieniu siedział Komenda, który odbywał wyrok za rzekome dokonanie tej zbrodni.

Biernat poprosił przełożonych o przyjrzenie się sprawie. Ci zgodzili się pod warunkiem, że prokurator będzie to robił po godzinach i nie odbędzie się to kosztem jego bieżących obowiązków.

Im bardziej wgłębiał się w akta tym większe w jego głowie rodziły się wątpliwości.

„Noc, w którą zginęła Małgosia, 21-letni wówczas Tomasz Komenda spędził we własnym mieszkaniu we Wrocławiu. Świętował sylwestra z rodziną i znajomymi. Gdy po północy alkohol uderzył mu do głowy, poszedł spać do drugiego pokoju. Potwierdziło to kilkunastu świadków. Prokuratura nie dała wiary” -przypomina Onet.pl

