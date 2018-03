To przełom w naukach medycznych! Naukowcy odkryli nowy organ w ciele człowieka

Naukowcy odkryli nowy organ w ciele człowieka. Występuje w skórze, wyściółce jelita, płucach, naczyniach krwionośnych czy mięśniach. Jest to interstitium, struktura ta ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich organów, większości tkanek oraz wpływ na przebieg większości poważnych chorób.

Wcześniej interstitium nie zostało odkryte, ponieważ było niewidoczne w standardowych metodach stosowanych przez anatomów. Nowy organ jest jednak bardzo istotny dla funkcjonowania całego ciała. Jak się okazuje może odgrywać kluczową rolę w przebiegu poważnych chorób.

„Jak wykazały badania naukowców z NYU School of Medicine, University of Pennsylvania oraz Mount Sinai Beth Israel Medical Center to, co dotychczas uważane było za zbitą tkankę łączną, w rzeczywistości składa się z połączonych ze sobą, wypełnionych płynem przedziałów. Taką budowę mają wierzchnie warstwy skóry, wyściółka przewodu pokarmowego, płuc i układu moczowego, otoczenie tętnic i żył czy też powięzi, które oddzielają od siebie mięśnie” – czytamy na Onet.pl

Przestrzenie występujące w siatce tkanki łącznej mocnych włókien kolagenowych i elastycznych włókien mogą działać amortyzująco, a co za tym idzie w ten sposób chronić tkanki przed uszkodzeniem. To bardzo istotne w przypadku mięśni i naczyń krwionośnych.

W tej warstwie dochodzi do szybkiego przepiszczenia się płynu a to z kolei może tłumaczyć dlaczego nowotwory rozprzestrzeniają się w niej tak szybko.

Co ciekawe znajdujące się w przestrzeni komórki i włókna kolagenowe z wiekiem zmieniają się. To z kolei może mieć związek z powstawaniem zmarszczek, procesami zapalnymi, sztywnieniem, twardnieniem czy też sztywnieniem stawów.

Aktualne badanie jako pierwsze definiuje interstitium jako samodzielny narząd. Jest więc jednym z największych w ludzkim organizmie.

To, że nie dostrzeżono wcześniej czegoś tak ogromnego, autorzy przypisują stosowanym metodom – pod mikroskopem badane są przede wszystkim umieszczone na szkiełku i utrwalone dzięki złożonym procesom, zabarwione i pocięte na cieniutkie plasterki wycinki tkanek – czytamy na Onet.pl

Wtedy można dostrzec najdrobniejsze szczegóły, natomiast usuwany jest płyn, który in vivo daje prawdziwy obraz tkane, a in vitro bez płynu przestrzenie w nich zapadają się w rezultacie zamiast gąbczastej struktury tworzy się zbita masa.

Odkrycie daje w nowe możliwości między innymi diagnostyczne.

Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues https://t.co/oOsnvf60ac pic.twitter.com/GyxMPN7FqG — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) March 27, 2018

Źródło: Onet.pl