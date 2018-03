„Chodzi o ponad 20 miliardów złotych”. Patryk Jaki o zatrzymaniu byłego wiceministra finansów i szefa służb celnych

W sprawie zatrzymania b. wiceministra finansów Jacka Kapicy chodzi o kwotę ponad 20 mld zł, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej – poinformował w czwartek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podkreślił, że w tej sprawie prokuratorzy zebrali „bardzo dobry materiał”.

– To pokazuje, że tak, jak prokuratura Zbigniewa Ziobro poważnie podeszła do przestępstw VAT-owskich – przygotowaliśmy specjalne przepisy, wprowadziliśmy nowe praktyki i uchroniliśmy skarb państwa przed wyciekiem dziesiątek miliardów złotych, tak tutaj chodzi o kwotę ponad 20 miliardów złotych, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej – powiedział Jaki w RMF FM.

Podkreślił, że w tej sprawie prokuratorzy „mają już zebrany bardzo dobry materiał”.

– Z moich informacji wynika, że rząd Platformy Obywatelskiej czy ówczesne władze prokuratury próbowały skręcić tą sprawę. Dzisiaj do niej wrócono, pozwolono prowadzić dokładnie temu samemu prokuratorowi tą sprawę i okazało się, że są bardzo silne dowody – dodał Jaki.

Podkreślił, że sprawa zatrzymania Kapicy wiąże się przyjętymi przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego kierunkami walki z przestępczością w Polsce. „Teraz stosujemy politykę +zero pobłażliwości+ dla przestępców, dla zorganizowanych grup mafijnych” – mówił.

Pytany, czy Kapica zostanie aresztowany Jaki odpowiedział: „Zobaczymy, jaki będzie wniosek prokuratury”. Dopytywany, czy będą inni zatrzymani w tej sprawie wiceszef MS odpowiedział, że „prokuratura nie może tego wykluczyć”.

– Będziemy czekać na komunikaty prokuratora, który prowadzi te czynności. Wiem, że materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo silny, dotyczy ponad 20 miliardów, które mieli tracić wszyscy obywatele – dodał.

Informację o zatrzymaniu b. szefa Służby Celnej i wiceministra finansów w rządzie PO-PSL potwierdziło Centralne Biuro Antykorupcyjne.

– Zatrzymano go w jego mieszkaniu na polecenie prokuratury do jednego ze śledztw. Zostanie przewieziony do Białegostoku, gdzie zostaną mu postawione zarzuty – powiedział PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Zobacz też: Ziobro po śmierci kilkuletniej Oliwki: „Skażcie tę bestię na dożywocie”