„Ciągle tylko Finowie, Finowie, Finowie… Ale to można naprawić!” Muzułmanka uważa, że w Finlandii jest za dużo Finów

Choć klimat temu nie sprzyja, do Finlandii imigruje wiele osób skuszonych bardzo rozwiniętym systemem socjalnym. Kraj jest również celem studentów z całego świata. Somaya Arianfar, która przybyła do Finlandii, by się uczyć, została zapytana, co jej się nie podoba. Odpowiedź może budzić konsternację.

Nie ma tu zbyt dużej różnorodności. Ciągle tylko Finowie, Finowie, Finowie, wszyscy, którzy tu mieszkają to Finowie – powtarza do znudzenia muzułmanka w czasie nagrania.

Z tego powodu ciężko się tutaj wtopić – kontynuuje – ale myślę, że ten problem można naprawić w najbliższej przyszłości, ponieważ do kraju przybędzie więcej imigrantów. To będzie dobre dla społeczeństwa.

Należy pamiętać, że Finlandia należy do państw, które dość chętnie przyjmują imigrantów. Według danych z połowy 2017 r. władze przyznały prawo azylu co trzeciemu uchodźcy. Praktyka pokazuje, że prawo do pobytu jest przyznawane coraz częściej.

Jej słowa nie przypadły do gustu osobom komentującym nagranie. Internauci pisali, że dziewczyna powinna być wyrzucona z kraju lub że ciężko coś napisać o materiale bez używania wulgaryzmów. Pojawiły się także wezwania skierowane do władz kraju, by zaprzestały wpuszczania imigrantów.

Muslim woman claims there 'are too many Finns in Finland', but 'the problem is solvable' thanks to mass immigration. pic.twitter.com/TStlEPiB0k — Mark Collett (@MarkACollett) 27 marca 2018

