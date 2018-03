Heineken ulega presji lewaków i wycofuje swoją reklamę. „Jest okropnie rasistowska” [VIDEO]

Władze holenderskiego koncernu zdecydowały się na wycofanie reklamy piwa ze zmniejszoną ilością kalorii. Hasło kampanii skrytykował znany raper, a jego śladem poszło wiele osób. Ich zdaniem Heineken przedstawił rasistowski slogan.

„Lighter is better” to hasło, które pojawia się pod koniec trwającego 30 sekund spotu reklamowego nowego Hainekena. Na reklamie można zobaczyć, jak barman dostrzega białą kobietę i posyła jej butelkę piwa. Napój mija po drodze wyłącznie osoby o czarnym kolorze skóry.

Kiedy dociera do kobiety pojawia się napis „Lighter is better”, a następnie informacja o zmniejszonej liczbie kalorii w piwie. Oczywiście autorzy reklamy zagrali znaczeniem słowa „light”, które można tłumaczyć jako lekkie lub jasne.

Reklama nie przypadła do gustu raperowi i producentowi muzycznemu Chance the Rapper, który opublikował krytyczny wpis na Twitterze.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg

— Chance The Rapper (@chancetherapper)