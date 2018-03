Holocaust, czyli radość i zaangażowanie Polaków. Kolejny kłamliwy i szkalujący Polaków żydowski film [VIDEO]

Polacy byli zaangażowani w śmierć mężczyzn kobiet i dzieci. Byli odpowiedzialni. Byli szczęśliwi, że mogą wziąć w tym udział – mówi w zamieszczonym na Twitterze filmiku, Dov Hikind, członek zgromadzenia ustawodawczego stanu Nowy Jork. Polityk wystartował również ze stroną polandmurderedjews.com

Demokrata, od lat związany ze środowiskiem nowojorskich Żydów, Dov Hikind wywodzi się z rodziny emigrantów, która przybyła do USA po wojnie. Jak twierdzi, część jego krewnych została zagazowana w obozie Auschwitz, „polskim obozie”.

Polityk wystartował właśnie ze stroną internetową i kłamliwym filmikiem, w którym utrzymuje, że Polacy byli częścią przemysłu śmierci, jaki stworzyli Niemcy. Jego zdaniem mieszkańcy naszego kraju brali udział w mordach na Żydach. Co więcej, byli bardzo zaangażowani i szczęśliwi, że mogą to robić.

Hikind twierdzi, że Warszawa próbuje zakłamywać historię. Z tego powodu założył stronę polandmurderedjews.com, gdzie zdaniem polityka, będzie można znaleźć prawdziwe informacje.

Jego rewelacje doczekały się już reakcji polskiej dyplomacji w USA. Konsul generalny Maciej Golubiewski zamieścił na Twitterze oświadczenie, w którym zarzuca Hikindowi błędy faktograficzne i tłumaczy, że nowelizacja ustawy o IPN nie neguje Holocaustu.

Poland’s Holocaust deniers can’t change history. This new website will present the facts.https://t.co/BBQaZwdr3m@PolandMFA @PremierRP_en @PLinUN pic.twitter.com/qHJw0BDqa6

— Dov Hikind (@HikindDov) 29 marca 2018