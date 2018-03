Lidl kusi wysokimi pensjami. „Tyle mają lekarze rezydenci”. Zobacz, ile może zarobić kasjer

„Zarabiaj 4050 zł” – w ten sposób Lidl wita swoich klientów. Sieć podwyższa zarobki również swoim pracownikom. Płace poszły w górę o 9 proc. od marca.

Lidl proponuje nowym pracownikom 4050 zł., 12 miesięcy bez okresu próbnego, bezpłatną, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i kartę MultiSport.

To tyle ile mają lekarze rezydenci i znacznie więcej niż nauczyciele na stażu – komentują internauci.

Jest oczywiście haczyk. Te 4 tysiące złotych to pensja brutto. Na domiar złego wcale nie na samym początku przygody z Lidlem. Na samym starcie można zarobić od 2800 zł brutto (ok. 2020 zł netto) do 3550 brutto (ok. 2540 zł netto). Wysokość pensji zależna jest od wielkości miejscowości, w której znajduje się sklep.

Dla najwytrwalszych pracowników Lidl przewiduje profity. Po roku pracy sieć daje podwyżkę do 2950-3750 zł brutto, a po dwóch latach do 3150-4050 zł brutto miesięcznie.

Źródło: next.gazeta.pl