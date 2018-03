Niemcy próbują przekupić imigrantów, ale ci ani myślą wyjeżdżać

„Twój kraj. Twoja przyszłość. Teraz” – to nazwa programu, który wystartował w grudniu ubiegłego roku w Niemczech. Przewidywał pojedyncze wypłaty od 1000 do 3000 euro dla osób, które przebywają na terenie kraju i nie otrzymały prawa do azylu. Okazuje się, że program nie działa.

Pod koniec zeszłego roku na terenie Niemiec przebywało oficjalnie 115 tys. osób, którym władze nie przyznały prawa do azylu. By się ich pozbyć, zdecydowano, że każdy, kto zgłosi chęć opuszczenia kraju otrzyma pieniądze.

Pojedyncza osoba mogła liczyć na kwotę w wysokości 1000 euro oraz 12-miesięczny rentę przyznawaną po powrocie do kraju macierzystego. Jeśli do programu zgłaszała się rodzina kwota rosła do 3000 euro.

Warunkiem było podpisanie oświadczenia, że dana osoba nie podejmie już żadnych kroków prawnych w celu otrzymania azylu.

PRZECZYTAJ: Krzyczał po arabsku i próbował zabić żołnierzy. Udało się go schwytać

Wygląda na to, że program nie przypadł imigrantom do gustu. Jak informują media z kontaktami w niemieckim MSW, po pieniądze zgłosiło się zaledwie 4552 osób. Co więcej, władze oświadczyły, że z roku na rok Niemcy chce opuścić dobrowolnie coraz mniej osób.

Niezrażeni niepowodzeniami Niemcy zamierzają jednak w dalszym ciągu kontynuować program i go rozwijać, by w ten sposób zachęcić kolejne osoby do wyjazdu.

Taka jest cena nieodpowiedzialnej polityki imigracyjnej Niemiec, której efekty odczuwa większość państw w Unii Europejskiej. Odpowiedzialna za kryzys z 2015 r. Angela Merkel została tymczasem, po raz kolejny, wybrana na kanclerza.

SPRAWDŹ TAKŻE: Atak zabójczą trucizną w Salisbury: córka Siergieja Skripala szybko zdrowieje. Stan ojca nadal krytyczny

Źródło: dw.com/polskieradio.pl/wolnosc24.pl