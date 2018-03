Ostre i trafne słowa poseł Pawłowicz do Kusznierewicza. „Miej pan honor, wycofaj się”

Ostre i trafne słowa poseł Pawłowicz do Kusznierewicza. Posłanka PiS krytycznie skomentowała pomysł Polskiej Fundacji Narodowej, która kupiła jacht i chce zorganizować rejs dookoła świata. Na Twitterze pisze wprost: „Wiemy, że kasa non olet, ale miej pan honor, wycofaj się”.

Panie Kusznierewicz, miej pan honor, wycofaj się! – zaapelowała do polskiego żeglarza posłanka PiS. W dalszej części swojego wpisu na Twitterze Krystyna Pawłowicz wyjaśniła, co dokładnie ma na myśli. Wiemy, że kasa non olet, ale pan już na zawsze zostanie „twarzą” Kulczyka, Kwaśniewskiego, Tuska, Adamczyka, Komorowskiego, a żona ciągle przeciw nam. Brać kasę od „ciemnogrodu”, od PIS-u-, „dramatu dla Polski”? Wstyd! – napisała w mediach społecznościowych posłanka.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak PFN rozumie promocję naszego kraju? Na ich oficjalnej stronie czytamy: „Polska 100” to projekt, którego celem jest promocja Polski na świecie. Oceaniczny jacht regatowy pod polską banderą, z polską załogą, na której czele stanie Mateusz Kusznierewicz, wypłynie w rejs dookoła świata.”

„Załoga przepłynie 40 tysięcy mil morskich, odwiedzi pięć kontynentów i 100 portów oraz wystartuje w regatach żeglarskiego Wielkiego Szlema, czyli słynnych klasykach, takich jak: Sydney-Hobart, Fastnet, Newport-Bermuda czy Middle Sea Race. Jacht z załogą wyruszy w rejs w 2018 r., w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wróci dwa lata później, w 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem.”

Jak się okazuje Polska Fundacja Narodowa na rejs dookoła świata z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wyda nawet 20 mln zł.

