Poseł Jacek Wilk tłumaczy sukces partii WOLNOŚĆ w najnowszym sondażu. „Młodzi ludzie nie chcą, aby rząd im mówił co mają robić” [VIDEO]

Poseł na Sejm Jacek Wilk był gościem w porannym programie stacji TVN „Wstajesz i Wiesz”. Dziennikarz prowadzący rozmowę pytał o wyniki sondażu i o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak mocno w nim traci. Poseł partii WOLNOŚĆ zamieścił całą rozmowę na swoim oficjalnym kanale na Facebooku.

Dziennikarz na samym początku zadał pytanie czy PiS tak mocno podpadł swojemu elektoratowi czy to może opozycja swoimi działaniami jest tak skuteczna.

-„Jest takie powiedzenie, że władza demoralizuje a władza absolutna demoralizuje absolutnie. I rzeczywiście okres demoralizacji władzy postępował. Do pewnego momentu był można powiedzieć akceptowalny. Ale po przekroczeniu pewnej granicy wszytko się skończyło” – mówił poseł.

-” Drugi element poza demoralizacją to tchórzostwo absolutne. Bo to co się dzieje w polityce zagranicznej ale też wewnętrznej np. tchórzostwo z pokazaniem prawdziwych przyczyn tych nagród, z ustawą co będzie sądzić ludzi po śmierci, mówię o tych degradacjach i tak dalej. To jest obrzydliwe to jest tchórzowskie” – dodał Jacek Wilk.

-„Chciałbym zwrócić uwagę na pewien ciekawy aspekt tych sondaży. On pokazuje, że mam wrażenie ludzie wiedzą , że między PO a PiS nie ma żadnej większej różnicy. Ponieważ spada PiS-owi a nie rośnie za bardzo PO a raczej przechodzi na SLD. To z kolei pokazuje drugą rzecz bardzo ważna, że tak naprawdę PiS jest partia lewicową, socjalistyczną” – skwitował.

Taki wpis zmieścił Jacek Wilk na swoim profilu na Facebooku.

Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Ludzie zauważyli, że pomiędzy PO, a PiS nie ma żadnej większej różnicy. PiS jest partia socjalistyczną i lewicową, a ludzie zaczynają to dostrzegać – i bardzo dobrze! Polacy szukają nowych, wyrazistych opcji. Patrząc na ostatni sondaż – mam nadzieję, że szukają opcji wolnościowej. =

Młodzi ludzie nie chcą, aby rząd im mówił co mają robić ze swoim wolnym czasem, aby planował im życie! Młodzi ludzie zamiast rządu który zagląda do portfela, do łóżka i do facebooka chcą rządu który się nie wtrąca i jak najmniej ingeruje w ich życie!

Poniżej nagranie.

Z sondażu zrealizowanego w dniach 26-27 marca wynika, że na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 28 proc. badanych, czyli 12 pkt proc. mniej niż w lutym, a na PO 22 proc., czyli o 6 pkt proc. więcej w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Kolejne miejsca odnotowaliby: Kukiz ’15 – 10 proc., wzrost o 4 pkt proc., SLD – 9 proc., wzrost o 3 pkt proc., Nowoczesna – 6 proc., spadek o 2 pkt proc., Partia Wolność – 5 proc., wzrost o 2 pkt proc. i PSL – 5 proc., bez zmian.

Nczas.com/ Facebook: Jacek Wilk