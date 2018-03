Revol przerywa milczenie. „Zdecydowałam się na opowiedzenie całej historii”

Towarzyszka zmarłego w styczniu na Nanga Parbat himalaisty Tomasza Mackiewicza Elisabeth Revol ma dość pomówień. Francuska od dwóch miesięcy atakowana jest za to, że zostawiła umierającego na górze Polaka. Pojawiają się też głosy, że nie udało im się zdobyć szczyty. Rozgoryczona kobieta postanowiła napisać artykuł.

Jestem pewien, że oboje zdobyli Nanga Parbat. Tak wynika zarówno z analizy położenia moich przyjaciół, jak i informacji bezpośrednich od Elisabeth. To był ich ogromny sukces. Przecież Tomek tyle razy próbował – mówił w wywiadzie ze sportowe.fakty.pl Ludovic Giambiasi, przyjaciel alpinistki.

Revol jest rozgoryczona zarzutami jakie do niej trafiają. Postanowiła opisać to co wydarzyło się na górze. Zapowiedziała, że jak tyko wróci zdrowia utnie wszelkie spekulacje.

Zdecydowałam się na opowiedzenie całej historii, pokazanie materiałów i dowodów Lindsayowi Griffitowi (to doświadczony wspinacz, autor wielu książek dotyczących tematyki górskiej – red.). Wkrótce ukaże się duży artykuł, który mam nadzieję raz na zawsze wyjaśni wszelkie pytania. Potrzebuję jeszcze czasu, aby na spokojnie o tym mówić. Muszę najpierw wrócić do zdrowia – powiedziała Revol.

Pod koniec stycznia Revol i Mackiewicz zdobyli Nanga Parbat. Podczas schodzenia z góry stan Polaka dramatycznie się pogorszył. Mackiewicz został w szczelinie na wys. ponad 7000 metrów. Przez stan zdrowia skazany był na pewną śmierć. Revol wyruszył, aby ratować własne życie. Została znaleziona przez wyprawę ratunkową, której członkami byli Denis Urubko i Adam Bielecki.

Zobacz: Lidl kusi wysokimi pensjami. „Tyle mają lekarze rezydenci”. Zobacz, ile może zarobić kasjer

Źródło: sportowefakty.wp.pl