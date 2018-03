Seweryn Blumsztajn twierdzi, że w Polsce trwa antysemicka nagonka jak w 1968r. „Musi zostać przyjęta żydowska opowieść o Holokauście”

Seweryn Blumsztajn, wieloletni pracownik gazety Wyborczej, a ostatnio jedna z twarzy antypolskiego spotu muzeum Polin, udzielił wywiadu portalowi natemat.pl. Odniósł się w nim do sytuacji panującej w kraju i przedstawił bardzo krytyczne uwagi o polskim społeczeństwie.

Zdaniem dziennikarza w Polsce, podobnie jak w 1968, trwa antyżydowska nagonka. Wzrasta poziom antysemityzmu: Wracają te same klisze językowe: piąta kolumna, antypolscy Żydzi. Znowu spieramy się o obozy koncentracyjne.

Ciężko stwierdzić, co Blumsztajn miał na myśli mówiąc o kłótniach dotyczących obozów koncentracyjnych. Występują bowiem wyłącznie dwie wersje, ta prawdziwa, zgodnie z którą obozy były niemieckie i druga mówiąca o „polskich obozach śmierci”. Po której stronie wolałby opowiedzieć się dziennikarz? Dlaczego przeszkadza mu walka o prawdę historyczną?

Odniósł się również do kwestii kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN. Jak stwierdził: By ta sprawa z nowelizacją ustawy zaczęła iść do przodu, to musi zostać przyjęta żydowska opowieść o Holokauście.

PRZECZYTAJ: Muzeum Polin z nowym skandalicznym filmem. Antypolskiej propagandy ciąg dalszy [VIDEO]

Blumsztajn został również zapytany o film, który niedawno opublikowało muzeum Polin, a który został przez wiele osób uznany przejaw antypolskiej propagandy.

Warto przypomnieć, że podczas krótkiego nagrania zaproszeni przez muzeum goście czytają komentarze internautów dotyczące Żydów. Ma to stanowić dowód na antysemityzm panujący w Polsce i obecność nienawiści na prawicy.

Dziennikarz po usłyszeniu kilku opinii dotyczących filmu stwierdził: Tak musiało być. Oni po prostu innej odpowiedzi nie mają. Przecież nie będą się bili w piersi[…]..

Seweryn Blumsztajn potwierdza tezę, że dla lewicy istnieją tylko dwie postawy: miłość do Żydów lub antysemityzm. Wszelka krytyka jest zakazana.

ZOBACZ: Skandal w Muzeum POLIN! „Polacy dokładnie kontrolowani”. Goście tylko z jednej strony, a niewygodne pytania zagłuszane [VIDEO]

Źródło: natemat.pl/wolnosc24.pl