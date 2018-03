Amerykański senator ostro: „Unia Europejska to dyktatura”. „Trump przygotowuje gabinet wojenny”

Unia Europejska to rodzaj miękkiej dyktatury wobec wszystkich narodów Europy. Jedyne, co trzeba zrobić to być w stanie przekonać kluczowe osoby we wspólnocie. Dzięki temu kontroluje się wszystkie państwa członkowskie – stwierdził w wypowiedzi dla RT.com senator Richard Black.

Jego zdaniem sprawa Skripala pokazuje, w jak łatwy sposób, można wpłynąć na zachowania polityczne członków Unii Europejskiej. Pokazała to Wielka Brytania i USA, które bez posiadania twardych dowodów oskarżyły o zamach Moskwę.

Z jego wypowiedzi wynika, iż w UE niepotrzebny jest żadnej konsensus i zgoda państw członkowskich. Wystarczy, że jeden z kluczowych graczy, w tym wypadku Londyn, jest przekonany w danej kwestii.

ZOBACZ: Kto poszedł na wojnę dyplomatyczną z Rosją, a kto się wstrzymał? Pełna lista państw

Senator dodał również, że wśród europejskich państw zdarzają się wyjątki. Wymienił Austrię Słowację, Słowenię, Grecję, Portugalię, Luksemburg i Szwajcarię, czyli państwa, które nie zdecydowały się tak jak reszta, na wydalenie rosyjskich dyplomatów.

Zdaniem senatora, Stany, które ogłosiły, że odegrały kluczową rolę w przekonaniu Europy do wyrażenia solidarności z Wielką Brytanią, pokazały jak łatwo mogą wpływać nawet na duże państwa, jak Francję i Niemcy.

Stwierdził również, że jego wersja jest znacznie bardziej prawdopodobna niż stwierdzenie, iż członkowie UE, sami z siebie przyjęli tak zgodną linię polityczną.

Na koniec wywiadu, w którym portal RT przypomniał o braku twardych dowodów w sprawie otrucia Skripala, senator powiedział, że Trump przygotowuje gabinet wojenny, o czym świadczą jego nowe nominacje.

PRZECZYTAJ: Zakaz handlu obowiązuje nie tylko w niedzielę. Przepisy dotyczą też Wielkiej Soboty

Źródło: rt.com