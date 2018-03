Arnold Schwarzenegger trafił do szpitala. Jego życie było zagrożone. Przeszedł operację na otwartym sercu

Żywa legenda kina akcji i kulturystyki Arnold Schwarzenegger trafił do szpitala. Według portal TMZ, Arnold Schwarzenegger został zoperowany na otwartym sercu, po tym, jak nie udał się zabieg zastąpienia zastawki. Amerykański aktor znajduje się w szpitalu w stanie stabilnym.

Amerykański portal TMZ powołało się na źródła z bliskiego otoczenia gwiazdy. Wczoraj w klinice Cedars-Sinai Arnold Schwarzenegger poddany został eksperymentalnemu zabiegowi wymiany zastawki, niestety zabieg się nie udał i życie legendy kina akcji było zagrożone.

Czytaj też: Kolejny sondaż potwierdza spadek notowań PiS. Badanie zleciły prorządowe „Wiadomości”

Lekarze byli przygotowani na taką ewentualność i natychmiast zdecydowali, że znany aktor musi przejść operację na otwartym sercu. Zabieg trwał kilka godzin.

-„TMZ podaje, że stan aktora jest stabilny. Serwis przypomina, że to nie pierwsza operacja kardiologiczna, jaką przeszedł Schwarzenegger” – w przeszłości aktorowi wymieniono już zastawkę aorty (w 1997 roku).

Arnold Alois Schwarzenegger (ur. 30 lipca 1947 w Thal) – austriacko-amerykański aktor, kulturysta i polityk, gubernator stanu Kalifornia w latach 2003–2011. W 1968 roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych, a w 1983 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo.

Arnold jest niekwestionowaną legendą kina akcji. Zagrał kultowe role w Terminatorze, orax popularnych filmach takich jak: „Predator”, „Conan Barbarzyńca” czy choćby kasowy megahit „Pamięć Absolutna”.

On #NationalDoctorsDay Arnold Schwarzenegger undergoes emergency open-heart surgery. He’s stable, doing well & he’ll definitely be back.. pic.twitter.com/xq6VkQwXJM

— Angel (@AngelBlabber) March 30, 2018