Donald Tusk broni swojego wiceministra, a przede wszystkim siebie

Jacek K. nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach […] – stwierdził prokurator Łukasz Janyst, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która nakazała zatrzymanie byłego wiceministra finansów.

Podejrzanemu stawia się zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Platforma stara się bronić Jacka K.

Spekulowano, że zatrzymanie zostało spowodowane ostatnim bardzo niekorzystnym dla PiS-u sondażem. Rządząca koalicja odnotowała 12-punktowy spadek. Pojawiły się jednak informacje, że wcześniejsze zatrzymanie było niemożliwe, ponieważ Jacek K. przebywał za granicą.

Po jego stronie stanął również dawny przełożony, czyli Donald Tusk. Były premier po raz kolejny uznał, że nadszedł czas na zaangażowanie się życie polityczne nad Wisłą.

Na swoim Twitterze napisał: Kiedy Jacek Kapica bezkompromisowo walczył jako minister w moim rządzie z przestępcami, też był atakowany podłymi metodami. Nie poddał się wtedy, nie podda się dzisiaj..

Należy pamiętać, że broniąc Jacka K. Tusk de facto broni również siebie. Jako przełożony wiceministra i szef rządu były premier pośrednio ponosi odpowiedzialność za afery, do jakich doszło w Polsce za jego rządów, a winni nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Jacek K. nie przyznaje się do winy. Prokuratura uważa, że do nadużyć i przekroczenia uprawnień doszło w okresie 2007-2015. Cała sprawa miała związek z rejestrowaniem automatów do gry o niskich wygranych.

Maszyny te w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki, mimo że zgodnie z prawem dopuszczalne były jednorazowe wygrane o wartości kilkudziesięciu złotych. Straty z tego tytułu ponosił Skarb Państwa – użytkownicy automatów odprowadzali miesięczny ryczałt w kwotach od 80 do 180 euro, podczas gdy winni byli płacić podatek w wysokości 45 proc. przychodów – oświadczyła prokuratura.

Źródło: poranny.pl/tvp.info/PAP/onet.pl