Hiszpańska lewica protestuje, ale armia zachowuje tradycje i oddaje hołd Chrystusowi [VIDEO]

W Wielki Piątek w jednostkach wojskowych całej Hiszpanii opuszczono do połowy flagi na znak żałoby po śmierci Chrystusa. W Maladze w Wielki Czwartek odbyła się procesja, w której udział biorą m.in żołnierze Legionu Hiszpańskiego niosący na ramionach krucyfiks.

María Dolores de Cospedal minister obrony Hiszpanii wydała rozkaz, by we wszystkich jednostkach wojskowych, bazach, koszarach, posterunkach, a także przed samą siedzibą resortu na znak żałoby po Chrystusie opuścić flagi do połowy.

Przeciwko utrzymywaniu tej tradycji zaprotestował rzecznik praw obywatelskich Francisco Fernández Marugán, który zażądał odstąpienia od obyczaju. Dowodzi, iż stoi on w sprzeczności ze świeckim charakterem państwa. Ponadto według niego, tradycja ta ma charakter dyskryminacyjny.

– Ta praktyka może sprawić, iż ludzie pomyslą sobie, iż państwo stawia jedną religię ponad innymi – powiedział Marugán.

Minister obrony całkowicie zlekceważyła zastrzeżenia ombudsmana. Jej rzecznik wskazał na przepisy pozwalające żołnierzom brać udział w uroczystościach religijnych, które są też wpisane w tradycje hiszpańskiej armii.

Konflikt o udział wojska w uroczystościach religijnych trwa od dawna. Już w 2011 roku Carme Chacón minister obrony w rządzie socjalistycznym rządzie José Luisa Zapatero próbowała zabronić udziału żołnierzom w tradycyjnej procesji, która odbywa się w Maladze. Uczestniczą w niej żołnierze legionu Hiszpańskiego, którzy niosą krucyfiks.

Wojskowi zignorowali jednak wtedy polecenie minister, a tego samego roku socjaliści oddali władzę. Uroczystość od tego czasu odbywa się bez przeszkód.

W tym roku udział w niej wziął także słynny aktor Antonio Banderas, który jest przewodniczącym orszaku Fusionadas.

