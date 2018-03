Ludzie palili się żywcem. Autobus doszczętnie spłonął. Ogromna tragedia przy granicy [FOTO]

W piątek, 30 marca niedaleko granicy między Birmą i Tajlandią doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W ogniu stanął autobus, który wiózł robotników z zakładu pracy. Płomienie strawiły żywcem 21 osób, 3 odniosły obrażenie.

Wielu ludzi z biednej i ogarniętej konfliktami wewnętrznymi Birmy podróżuje do sąsiedniej Tajlandii, by się utrzymać. Piątkowy wyjazd do pracy okazał się tragiczny dla kilkudziesięciu robotników.

Niedaleko birmańskiej granicy autobus, którym podróżowali, stanął w ogniu. Ze wstępnych informacji wynika, że najpierw doszło do awarii silnika, a następnie wybuch pożar. Płomienie szybko opanowały cały pojazd.

W środku znajdowało się 47 osób. Żywcem spłonęło 21 robotników. Trzech z niegroźnymi dla życia obrażeniami zostało przewiezionych do szpitala. Reszcie udało się uciec z płonącego pojazdu. Wszyscy trafili na obserwację.

Kierowca autokaru stwierdził, że widział, jak ogień wybucha w środku pojazdu. Akcja gaszenia trwała wiele godzin. Służby wciąż wyjaśniają dokładną przyczynę tragedii.

Źródło: MizzimaNews/twitter/PAP