Patologia na YouTube. Jeden z najpopularniejszych youtuberów proponował 13-latce pieniądze za „seks na żywo”

Popularny polski youtuber Grzegorz G., ps. „Gural” został zatrzymany przez policję. Mężczyzna oferował 13-latce seks za 2000 złotych, z kolei 12-latkę namawiał do rozbierania się przed internetowymi kamerkami.

Na materiale zgromadzonym przez policję widać, że „Gural” prowadził transmisje, w których namawiał innych do popełniania przestępstw, a nastoletnie dziewczynki do rozbierania się przed internetowymi kamerkami.

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek wieczorem w wynajmowanym mieszkaniu na Piątkowie. Materiał, którym dysponujemy ukazuje, że „Gural” prowadził skrajnie skandaliczne transmisje, w których padały groźby karalne, namawiał innych do popełniania przestępstw i nienawiści do innych oraz namawiał osoby nieletnie do rozbierania się przed kamerą – powiedział Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Prokuratura wystąpi prawdopodobnie do sądu o zastosowanie środków zabezpieczających wobec 21-latka. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty jeszcze w piątek.

Kim jest popularny „Gural”? To polski youtuber, który zdobył popularność na, zdaniem wielu, patologicznych streamach prowadzonych na żywo. Mężczyzna jest w nich wulgarny, zachęca innych do popełniania przestępstw, a nastolatki do rozbierania się przed kamerkami i seksu.

Sam Grzegorz G. nie ukończył żadnej szkoły, a jego transmisje na żywo śledzi kilkadziesiąt tysięcy osób, łącznie ma ponad 250 tysięcy obserwujących. Większość z nich stanowią osoby nieletnie, szczególnie w wieku ok. 10-13 lat.

Źródło: Głos Wielkopolski/Polska The Times/NCzas